«Голос країни» змінив правила проєкту

Вже в перших числах жовтня в єтер повернеться музичний проєкт «Голос країни-12». На час війни старі і нові епізоди будуть виходити на каналі ТЕТ. Нагадаємо трансляція проекту була перервана повномасштабним вторгненням россіі в Україну на п’ятому епізоді. За словами продюсерів, шоу повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам.

Тренерами 12 сезону стали Надя Дорофеева, Потап, Оля Полякова та Святослав Вакарчук. Відомо, що Вакарчук відмовився від участі у продовженні «Голосу».

Продовження «Голосу країни-12» стане особливим, а нові епізоди зазнають значних змін. У першому випуску, який вийде 2 жовтня у форматі дайджесту, творці нагадають, якими були п’ять випусків «Сліпих прослуховувань». Герої розкажуть, як повномасштабна війна змінила їхню долю та діяльність, поділяться власними життєвими історіями. Творчою командою проєкту було вирішено вирізати з епізодів російські пісні, виконавцями та авторами яких є співаки з країни-агресорки. Також висловлювання в ефірі російською мовою будуть продубльовані українською.

Будуть показані продовження етапів «Сліпі прослуховування», «Вокальні бої» та «Нокаути», які були відзняті до початку повномасштабного вторгнення росії. Ці епізоди доповнять оновленими та актуальними історіями учасників, життя яких кардинально змінила війна. Фінал буде відзнято додатково, та він матиме особливі правила і відрізнятиметься від попередніх за структурою та кількістю учасників.

Наразі відомо, що багато учасників «Голосу країни» розкидані світом. Деякі з них стали на захист нашої країни та вступили до лав ЗСУ. Проте, повернення проєкту знову об’єднає усіх разом.

«Перед нашою командою постало велике завдання: адаптувати відзняті до 24 лютого випуски до нової реальності, у якій тепер ми усі живемо, — сказав продюсер Володимир Завадюк. — І зрештою ми знайшли потрібну форму. Повернення цього проєкту дуже важливе для підтримки духу та ЗСУ, адже в „Голосі країни“ з’явилася і благодійна складова. Це перший подібний випадок для формата по всьому світі».

Нагадаємо, що в єтер повертаеться ще одне популярне шоу — «Холостяк».

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