Старт ленд-лізу для України: експерт пояснив, на яку зброю із США може розраховувати Україна

В США з 1 жовтня набув чинності закон про ленд-ліз для України, який американський президент Джозеф Байден підписав у травні. Закон передбачає спрощену процедуру надання військової допомоги Україні під час війни з росією. Співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін на своїй сторінці і Фейсбук нагадав, що Україна може отримати від США у рамках ленд-лізу.

«Вивчивши масу джерел, — пише Анатолій Амелін, — дійшов суб'єктивних висновків, якими і поділяюся:

1. Нагадую, Байден заявив — що США передадуть Україні зброю для повернення всіх територій.

2. Офіційної інформації про ленд-ліз (ЛЛ) поки немає, але відомо, що це пакет на $ 40 мільярдів, більше половини якого призначено для військової допомоги та пов'язаних з нею витрат.

3. Закон про ЛЛ дозволяє надавати Україні військову техніку в оренду або в лізинг відповідно до спрощених процедур експортного контролю.

4. Програма ЛЛ передбачає повернення коштів за отримане обладнання, в той час як інші програми, в рамках яких США надають допомогу Україні, такі як USAI (Ініціатива сприяння безпеці України) та Програма президентських повноважень, не передбачають повернення.

5. Цікавим буде шлях постачання озброєння.

Найімовірніше це буде морський шлях до європейських портів, далі наземним транспортом в Україну.

Але що, якщо США захочуть постачати через Чорне море? Це буде дуже цікаво.

6. Фізично, з урахуванням термінів початку роботи ЛЛ, терміни постачання озброєння в Україну можуть бути не раніше листопада — грудня 2022 року.

7. Насамперед ми очікуємо від США:

- Велику кількість різних боєприпасів для РСЗВ.

- Реактивні системи залпового вогню (M270 MLRS та M142 HIMARS).

- Велику кількість боєприпасів для ствольної артилерії, для гаубиць та САУ 155-мм та інших калібрів.

- Велику кількість бойових броньованих машин.

- Далекобійних ракет MGM-140 ATACMS, здатних вражати цілі на відстані 300 км (Севастопіль, привіт!).

- Американські танки Abrams.

8. У США розуміють, що якщо ЗСУ не матимуть вогневого впливу на глибокий тил ворога, наше просування, контрнаступ гальмуватиметься.

Тому потрібна зброя, здатна надавати цей вплив. А це ракети ATACMS до 300 км.

9. Очікуємо ми від США й американські F16

— США вже виділяли 100 млн дол. на навчання українських пілотів роботі з F16.

10. Про постачання в Україну американських літаків поки не йдеться.

Я ні на що не натякаю, але США збираються списати:

- 47 винищувачів F-16 серій C та D

- 48 винищувачів F-15 двох серій з такими самими індексами.

Таке число F-16 дозволило б укомплектувати три-чотири українські ескадрильї.

Ми, звичайно, за аналогією з ЛЛ часів Другої світової війни можемо розраховувати ще й на отримання невоєнного обладнання — сільгосп-, будівельної та цивільної техніки, локомотивів та багато іншого. Але це все в борг, крім втраченого у боях.

Головне, що у нас зростають можливості для очищення нашої території від орди та швидкого відновлення України після перемоги".



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