«Сам подався у військкомат воювати проти України»: суд виніс вирок терористу рф

Нещодавно було затримано зрадника, який хотів стати «мером» Вовчанська. А тепер 23-річного громадянина російської федерації Михайла Янка Івано-Франківський міський суд визнав винним за участь у терористичній організації та незаконному збройному формуванні. Про це стало відомо із опублікованого вироку.

З матеріалів справи відомо, що терорист 24 лютого добровільно прибув до пункту збору мобілізованих «днр», чим надав згоду на проходження так званої «військової служби» у підрозділах незаконного збройного формування. Був зарахований до списків особового складу окремого стрілецько-снайперського взводу 115 -го полку «НМ «днр» на посаду «снайпер-радіотелефоніст», та отримав військове звання «рядовий». Обвинувачуваний виконував обов`язки «солдата» в різних видах бою та формах його забезпечення. Також забезпечував безпеку контрольних пропускних пунктів, перевірку документів мешканців населених пунктів, які захоплені збройними силами рф під час повномасштабного вторгнення, на предмет виявлення військовослужбовців ЗСУ. 27 квітня Михайла Янка взяли у полон ЗСУ на Харківщині.

Під час судового засідання обвинувачуваний зізнався у скоєному та розповів, що у 2011 році переїхав в у Луганську область в м. Брянка. Там проживав та навчався. У 2015 році отримав паспорт громадянина лнр, а у 2019 році паспорт громадянина рф. Після вторгнення з іншими військовослужбовцями-терористами вирушив до вокзалу Макіївки, звідки їх перевезли у с. Веселе Харківської області, а потім у с. Момотове. Він брав участь у бойових спецопераціях на території Харківської області.

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