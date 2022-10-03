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Душив кабелем: на Київщині чоловік намагався вбити 12-річного пасинка

15:46 3 жовтня 2022
Душив кабелем: на Київщині чоловік намагався вбити 12-річного пасинка

У Білоцерківському районі Київщини 39-річний чоловік намагався вбити 12-річного пасинка. Про цей замах на вбивство дитини повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його інформацією, зловмисник намагався задушити дитину кабелем і жорстоко збиткувався над хлопчиком. Після медичного огляду у постраждалого діагностували струс мозку, забій носа та ушкодження шиї внаслідок асфіксії.

Нині жорстокий вітчим затриманий, за замах на умисне вбивство йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у селі Білогородка на Київщині чоловік забив сина до смерті, а щоб приховати злочин, за допомогою кухонного ножа розчленував тіло і перемістив тулуб вбитого у лісопосадку.

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