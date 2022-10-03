Протягом усього жовтня збережеться висока вірогідність застосування ворогом заборонених видів зброї, а також її хімічних та біологічних різновидів (цьому сприяють квадрат Марс-Нептун). Про це у своєму прогнозі в Instagram попередила українська астрологиня Ольга Медвецька.

З другої половини жовтня дуже вірогідна й чергова ескалація на фронті, адже Марс матиме напружений аспект із планетою розширення та експансіїї — Юпітером.

А найскладнішим періодом як на військовій арені, так і в буденному житті, стане час з 25 жовтня по 16 листопада, коли відбудеться поєднання коридору затемнень, негативних аспектів від Марса та від Сонця до Урану. При цьому напруга значно зростатиме вже приблизно за три дні до дня першого затемнення, тобто з 22 жовтня.

В період коридору затемнень, відзначає Медвецька, не варто починати нічого нового. Також вона не радить і «бити горщики» з кимось, хіба що вам треба назавжди порвати осоружні стосунки.

Далі, починаючи з 25 жовтня, і до 8 листопада повинні статися події, що здатні змінити хід історії, адже крім вказаних названих вище вказівок планет, також буде протидія Сатурна — планети диктатури, тоталітарної влади, і Урана, що відповідає за демократію, революційність, свободу.

«Цей аспект діє вже досить давно, але саме в жовтні його дія буде найсильнішою і вплив його буде дуже масштабним. Ми відчуємо це і на тлі військових подій, адже це має бути остання переломна точка у війні диктатора проти демократичної України», — обіцяє астролог.

Нагадаємо, раніше астролог Дмитро Уранус зізнався, що «благав» диктатора кремля «потягнути» з підписання договору про анексію нових територій України.

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