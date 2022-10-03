Препарати йоду в школах Києва видавати не будуть: у Кличка спростували «радіаційні» чутки

Влада Києва спростувала інформацію з соцмереж про наміри видавати учням шкіл препарати йоду. Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію Департамент освіти і науки КМДА також не давав, наголосили на офіційному Telegram-каналі КМДА.

Натомість місто забезпечило препаратами йоду всі районні евакуаційні комісії, які відповідають за планування, підготовку, організацію і, в разі необхідності, здійснення евакуації у своїх районах.

Якщо постане потреба в евакуації, йодид калію видаватимуть населенню, яке потрапило в зону радіаційного забруднення, на евакуаційних пунктах, відповідно до рекомендацій медиків.

Додаткові запаси йодиду калію має також Департамент охорони здоров’я КМДА, який у разі виникнення або загрози виникнення радіаційної небезпеки має невідкладно забезпечити ним комунальні заклади охорони здоров’я та сімейних лікарів.

Йодид калію доступний і в аптеках міста, однак лікарі застерігають людей від «самостійного призначення» цього препарату і його «профілактичного» вживання.

Відзначимо, що ветеринари також не радять давати препарати йоду домашнім улюбленцям — оскільки їх вплив на них ніхто досі не тестував.

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