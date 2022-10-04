Окупанти обстріляли Донецьку та Дніпропетровську області, є вбиті та поранені

У ніч проти 4 жовтня російські війська знову обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу — у Красногорівці. Ще 2 особи отримали поранення», — розповів він.



У Краматорську під обстріл потрапив приватний сектор, повідомили у міськраді. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та школу, відомо про двох поранених.

Також безсонною виявилася ніч і для мешканців Дніпропетровщини — її окупанти обстрілювали 6 разів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За інформацією чиновника, рашисти завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районам.



«Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських „Градів“ та важкої артилерії. Поранено четверо чоловіків — 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні», — розповів Резніченко.



Він також уточнив, що було понівечено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновано 4 квартири.



Крім того, місто залишилося без води — пошкоджено мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 сімей — без світла. Половину енергетики вже підключили. Роботи з відновлення ліній продовжуються.



Обстріли пошкодили школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, магазини та адмінбудівлі.



У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку спалахнули склади сільгосппідприємства. Пожежні полум'я загасили. Люди неушкоджені.

Нагадаємо, минулої доби противник втратив на війні в Україні 370 своїх солдатів та офіцерів. ЗСУ знищили 44 ворожі танки ворога.

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