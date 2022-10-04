Окупанти обстріляли Донецьку та Дніпропетровську області, є вбиті та поранені
У ніч проти 4 жовтня російські війська знову обстріляли населені пункти Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«За 3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу — у Красногорівці. Ще 2 особи отримали поранення», — розповів він.
У Краматорську під обстріл потрапив приватний сектор, повідомили у міськраді. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та школу, відомо про двох поранених.
Також безсонною виявилася ніч і для мешканців Дніпропетровщини — її окупанти обстрілювали 6 разів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За інформацією чиновника, рашисти завдали ударів по Нікопольському та Синельниківському районам.
«Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських „Градів“ та важкої артилерії. Поранено четверо чоловіків — 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні», — розповів Резніченко.
Він також уточнив, що було понівечено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновано 4 квартири.
Крім того, місто залишилося без води — пошкоджено мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 000 сімей — без світла. Половину енергетики вже підключили. Роботи з відновлення ліній продовжуються.
Обстріли пошкодили школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, магазини та адмінбудівлі.
У Покровській громаді Синельниківського району через ворожу атаку спалахнули склади сільгосппідприємства. Пожежні полум'я загасили. Люди неушкоджені.
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