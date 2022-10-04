Відправили на металобрухт цілу бригаду: ЗСУ за добу знищили 44 танки ворога

Українські воїни продовжують потужно відбивати атаки ворога, знищуючи його живу силу та військову техніку. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, протягом бойової доби 3 жовтня в Україні ліквідовано 370 російських солдатів та офіцерів, які заявились у нашу країну грабувати, вбивати та знищувати українців.

Загалом втрати ворога в особовому складі з початку масштабного вторгнення становлять 60 800 осіб.

Не менше вражають і втрати ворога у військовій техніці: вже знищено:

- 2424 танки (+44 за добу!),

- 5018 бойових броньованих машин (+27),

- артилерійських систем — 1407 (+2), ракетних систем залпового вогню — 340 (+2),

- коштів ППО — 177 (+1),

- літаків — 266 (+1),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1028 (+2),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3823 (+12) од.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

У коментарях українці жваво коментують зведення, що 44 танки — це ціла бригада, а втрати путіна у живій силі скоро досягнуть цифри 61 тисяча людей (нелюдей). Також всі дякують ЗСУ за добре виконану роботу.

Раніше повідомлялося, що у російських окупантів не вистачає живої сили. Тому на український фронт відправляють контингент з Сирії та підрозділи військ росгвардії з Сибіру.

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