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Події

Війська путіна атакували Донецьку область: є загиблі та поранені

13:46 2 жовтня 2022
Потерпілий цивільний об&#39;єкт

Російські окупанти протягом доби постійно обстрілювали Донецьку область на ділянках фронту від Курахового до Соледару.

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

«У Бахмуті одна людина отримала поранення, пошкоджено 4 приватні будинки та 2 багатоповерхівки. У Соледарі теж було поранено людину», — розповів він.

У той же час заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додає, що за добу з 1 жовтня на Донеччині загинули 3 особи, 9 отримали поранення.

Водночас, за даними Національної поліції України, окупанти десять разів атакували Авдіївку і чотири — Бахмут.

«Внаслідок влучення ворожих снарядів пошкоджено медичний заклад та шість багатоквартирних будинків. Є травмовані та загиблі цивільні мешканці», — розповіли подробиці удару по Авдіївці правоохоронці.

Садиба згоріла повністю

Обстрілів зазнали і міста — Курахове, Часів Яр, Соледар, смт Південне, Північне, Щербинівка, Курахівка, села Орлівка, Времівка, Шахтарське, Тоненьке, Карлівка, Парасковіївка, Новий Комар, Єлизаветівка, Досвідчене.

Знищено та пошкоджено 27 цивільних об'єктів — 22 житлові будинки, лікарню, господарські споруди, залізничну станцію.

Нагадаємо, минулої ночі масованих обстрілів зазнали також міста Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

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