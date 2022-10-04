18-річний королівський гвардієць, який стояв біля труни Єлизавети II, знайдений мертвим: що сталось

18-річний гвардієць Джек Бернелл-Вільямс, який брав участь у державному похороні Королеви, був знайдений мертвим у казармі Гайд-парку в Найтсбріджі. Столична поліція заявила, що не розглядає смерть солдата Бернелл-Вільямса як підозрілу, повідомляє Dailymail.

18-річний солдат Джек Бернелл-Вільямс відігравав ключову роль у надзвичайній процесії, охороняючи труну Її Величності, коли її везли на величному лафеті від Вестмінстерського абатства, через Уайтхолл, вниз по вулиці Молл і повз Букінгемський палац до Веллінгтонської арки. У день похорону Королеви сім'я солдата з гордістю опублікувала відеоматеріали, на яких військовослужбовці полку Домашньої кавалерії беруть участь у церемонії, заявивши, що їхній син «виконував свій обов'язок перед Королевою в її останній дорозі». І лише через кілька днів спустошена мати, 42-річна Лора, опублікувала фотографію свого сина та написала емоційну промову на Facebook: «Ніколи не думала, що скажу це, але вся наша сім'я вбита горем через раптову смерть нашого чудового сина Джека Вільямса, яка сталася вчора».

Солдат Бернелл-Вільямс, який служив у Блюз енд Роялс, вважається одним з найновіших новобранців Домашньої кавалерії. Його родина з Брідженда, Південний Уельс, запустить десятки блакитних кульок в його пам'ять. Джек, який з дитинства захоплювався верховою їздою, подолав низку травм, щоб здійснити свою мрію — вступити до елітного полку, який є другим за старшинством у британській армії. У поліції родині повідомили, що 18-річний хлопець був знайденим мертвим на місці події. Смерть була несподіваною, вона була розслідувана і не розглядається як підозріла. Поліцейські нададуть допомогу у підготовці звіту для судмедексперта.

Нагадаємо, що вночі перед похороном Єлизавети ІІ не стало її подруги та фрейліни. Мова йде про 88-річну леді Мері Рассел. Саме вона була однією з тих, хто ніс шлейф королеви, коли її коронували у 1953 році.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як відбувалося прощання з Єлизаветою ІІ у Вестмінстерському абатстві.



1273

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram