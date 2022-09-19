Похорон Єлизавети II: перші фото та відео з Вестмінстерського абатства

У понеділок, 19 вересня, у Лондоні проходять похорони Єлизавети II. У Вестмінстерському абатстві відбулося відспівування покійної. Було не менше 2 000 осіб — члени британської королівської сім'ї, глави держав та урядів, члени британського уряду на чолі з новим прем'єр-міністром Ліз Трасс, колишні прем'єр-міністри королівства, монарші особи з різних країн світу.

Коли труну з тілом Єлизавети переносили з Вестмінстер-холу до собору, одному з поліцейських стало погано. Офіцер знепритомнів. Його забрали на ношах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що непритомність втратив один з королівських гвардійців, який стояв біля труни Її Величності в почесній варті.

У соцмережах користувачі, які зібралися в центрі Лондона, щоб проводити Єлизавету в останню путь, звернули увагу на непроханого гостя. Павук повзав букетом і листом, який король Чарльз III написав своїй матері. Послання та квіти лежали на кришці труни. І павука особливо добре було видно на білому аркуші паперу.

Джо та Джилл Байден прибули на відспівування Єлизавети II

Члени британської королівської родини

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летісія

Президент Франції Еммануель Макрон із дружиною Бріжит

Принцеса Уельська зі своїми дітьми принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, а також Меган Маркл

Ще один невеликий інцидент стався за кілька хвилин до початку відспівування. Як уже повідомляли «ФАКТИ», членам іноземних делегацій було запропоновано не користуватися своїм транспортом. Для них було підготовлено спеціальні автобуси. Американська делегація заперечувала. Для Джо Байдена та його дружини Джилл було зроблено виняток. Вони діставалися Вестмінстерського абатства на броньованому лімузині, який відомий як «Звір». У результаті автомобіль таки потрапив у затор і якийсь час не міг рухатися далі.

American President comes to a standstill in London traffic near Marble Arch. Might as well have taken the bus. pic.twitter.com/lJ2nNE5kC9 — Joe Armitage (@joe_armitage) September 19, 2022

Сталося це у центрі Лондона біля однієї з численних кав'ярень.

Напередодні король Чарльз ІІІ приймав у Букінгемському палаці лідером іноземних держав.

Свої співчуття у зв'язку зі смертю матері монарху висловили Джо та Джилл Байден.

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