«Крим буде наш»: у Зеленського розповіли, як очистять півострів від зрадників

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк поділився прогнозом про те, коли і як тимчасово окупований Крим, про долю якого зненацька висловився Ілон Маск, може повернутися під контроль України.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю УНІАН.

«Я не сумніваюся, що Крим буде нашим, але тут є питання термінів. Все залежить від двох параметрів — це зброя та падіння одного з двох основних міст, які спровокували. Донецьк та Луганськ є символами варварської цивілізації. Більше кримінальних анклавів вигадати в наш час не можна. Я, до речі, максимальний прихильник того, що ми повинні максимально швидко зайти саме до Донецька та Луганська. Ці два міста повинні впасти. Це символічно. І після цього не тільки фінал війни швидко буде зрозумілий, а й обвалення політичної системи в Росії відбудеться «, — сказав радник.

Також Подоляк вважає, що питання реінтеграції не є тяжким.

«Ви зараз хочете повернутися в парадигму 2014 року з тим, що потрібно бути акуратно, що люди там під впливом пропаганди знаходилися. Друга група населення — це ті, які, ось якщо наші хлопці зайшли, звільнили територію, і на них хтось косо подивився, бо вважає, що він тут нормально вкрав у кого. Він не працював в окупаційній адміністрації, але він дуже добре ставився до Росії. Як тільки ми ці погляди побачили, можна провести певну роботу і попросити їх поїхати жити в Російську федерацію — в цей „щасливий“ простір, де все живуть у злиднях, без газу і так далі. І нехай там живуть» , — сказав він.

Радник упевнений, що люди вже протягом півроку зрозуміють, що Україна — це завжди краще.

«І через півроку у нас там будуть абсолютно проукраїнські настрої. Завжди шалено люблять країну, яка виграє війну у монстра, і яка заганяє монстра назад у ведмежу нору. І там будуть відповідні настрої. Ми не повинні собі дозволити пройти шляхом 2014−2015 року, коли ми дуже лояльно ставилися до таких напів-колаборантів.Треба закінчити цю історію. Або ти за Україну, або ти за росію. Нас не хвилює твоє бажання жити в росії. Будь ласка, там і живи. Але якщо Україна, то це певні правила, цивілізація, яка не має відношення до російських варварів. Я думаю, ви самі побачите, як за півроку після звільнення Криму там буде неймовірне повітря свободи», — додав Подоляк.

Нагадаємо, президент Зеленський упевнений, що Україна поверне своє, що було захоплено ворогом, зокрема й Крим .

«Скрізь буде наш прапор. Буде й покарання тим, хто вчинив цей злочин агресії проти нашої незалежної держави. Першого жовтня 76 років тому завершив роботу Нюрнберзький трибунал. Багато в чому саме цей процес заклав засади сучасного світу — правові засади справедливості. Все те, що рашизм намагається зруйнувати» , — завив український лідер у нещодавньому зверненні до народу.

460

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram