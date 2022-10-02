Почався пошук «цапів-відбувайлів»: Зеленський про ситуацію в керівництві рф

У звільненому від російських окупантів Лимані не залишилося сліду від псевдореферендуму. А оскільки кремлівський диктатор ніколи не визнає своїх помилок, то влада країни-агресора розпочала активний пошук винних у провалах своєї армії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 220-го дня війни.

«Вони там, до речі, вже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів… Це перший дзвіночок, який слід почути на всіх рівнях російської влади» , — сказав він.

Також український лідер звернувся до представників керівництва росії.

«Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це почав, хто розпочав цю безглузду для росії війну проти України, вас вибиватимуть по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для росії», — пояснив Зеленський.

Також президент пообіцяв, що Україна поверне своє, що було захоплено ворогом, зокрема Крим.

«Скрізь буде наш прапор. Буде й покарання тим, хто вчинив цей злочин агресії проти нашої незалежної держави. Першого жовтня 76 років тому завершив роботу Нюрнберзький трибунал. Багато в чому саме цей процес заклав засади сучасного світу — правові засади справедливості. Все те, що рашизм намагається зруйнувати», — заявив український лідер.

Володимир Зеленський упевнений, що неминуче відбудеться ще один трибунал, який поставить крапку в кар'єрах усіх, хто відповідальний за цю російську «спецоперацію» проти міжнародного устрою, яка розпочалася у 2014 році, стала повномасштабною 24 лютого та закінчиться завдяки героїзму українського народу.

У свою чергу радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live уточнив, що йдеться про висловлювання голови Чечні рамзана кадирова та російського бізнесмена, який створив ПВК Вагнера, Євгена Пригожина на адресу Генштабу та Міноборони росії.

«Кадиров і Пригожин наїхали на генерала Лапіна (командувача Центральним військовим округом — ред.), Генштаб та Міністерство оборони. Привілей призначати винного — це тільки у вождів. А чого вони призначають винних, коли ще вождь не висловився? Значить влада вождя захиталася. Двоє власників найбільших приватних армій дозволяють собі наїжджати на Генеральний штаб країни», — наголосив радник ОП.

Він додав, що такий стан речей у Москві говорить про те, що російський президент не контролює своїх підлеглих.

«Призначено винних, і цими винними виявляться військові. Російська влада пішла в рознесення, і путін не контролює відносин між суб'єктами військово-політичного керівництва різних рівнів», — вважає Арестович.

Нагадаємо, напередодні Зеленський повідомив українців про важливі рішення щодо захисту держави, прийняті на засіданні Ставки Головнокомандувача.

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