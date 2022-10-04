Ілон Маск влаштував бурю у Twitter: яка справжня мета американського мільярдера

У понеділок, 3 жовтня, найбагатша людина у світі Ілон Маск викликав справжню бурю у Twitter, розмістивши там власний «мирний план» завершення війни в Україні. Пропозиція американського мільярдера складається з чотирьох пунктів:

- повторне проведення виборів у анексованих регіонах під наглядом ООН (росія йде, якщо такою буде воля людей);

- Крим формально стає частиною Росії, щоб виправити «помилку Хрущова» (Маск зазначає, що «так було з 1783 року»);

- забезпечується постачання води до Криму;

- Україна залишається нейтральною державою.

При цьому Маск висловив думку, що «зрештою, дуже ймовірно, що результат буде саме таким — питання лише в тому, скільки людей загине до цього». Він також припустив, що результатом конфлікту в Україні може стати ядерна війна, хоча вважає це малоймовірним.

Мільярдер під своїм «мирним планом» відкрив голосування. Його пропозицію не підтримали 60% тих, хто вирішив висловити свою думку.

Маск також нарвався на величезну кількість негативних відгуків. Тон задав колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник. Він «дипломатично» послав бізнесмена якнайдалі в нецензурній формі.

Потім приєднався радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він розмістив у Twitter свій план закінчення війни із трьох пунктів і назвав його «найкращою пропозицією» порівняно з тим, що придумав Маск.

Ось план Подоляка: Україна звільняє свої території, зокрема анексований Крим; росія «проходить демілітаризацію та обов'язкову денуклеаризацію і більше не може загрожувати іншим»; військові злочинці постають перед міжнародним трибуналом.

Свіжі твіти Ілона Маска про Україну викликають, м'яко кажучи, подив. Раніше мільярдер активно підтримував нашу країну на словах та на ділі. Він надав Україні безкоштовно системи супутникового зв'язку Starlink, які допомагають забезпечувати інтернетом підрозділи ЗСУ за умов бойових дій, коли не працюють інші засоби комунікації. Маск також дуже іронічно тролив і путіна, і рогозіна.

Президент України Володимир Зеленський теж не залишився осторонь гострої дискусії, яку затіяв глава компанії Tesla та засновник SpaceX. «Якого Маска ви підтримуєте більше — того, що підтримує росію, чи того, що за Україну?» — запитав Зеленський користувачів Twitter. Усього за пару годин у цьому бліцопитуванні взяли участь близько 150 тисяч користувачів. Понад 92% із них проголосували за Маска, який підтримує Україну.

До речі, один із користувачів написав Ілону, що той своїми твітами налаштував проти себе багато українців. Мільярдер відреагував: «Ви думаєте, що я хочу бути популярним? Мені до цього не має справи. Але мені є справа до того, що мільйони людей помруть даремно за практично той самий результат».

Виникає резонне питання — що сталося з Маском? Він раптом змінив свою думку про війну в Україні, пішов усупереч офіційній позиції Вашингтона, злякався ядерної війни?

Є думка, що обліковий запис мільярдера в Twitter зламали російські хакери. Однак у цьому випадку Маск давно б уже заявив про це.

Американський журнал Forbes припускає, що Ілон навмисно влаштував весь цей сир-бор, щоб остаточно поставити крапку у суперечці з керівництвом компанії Twitter. Нагадаємо, Маск запропонував купити її за 44 мільярди доларів. Було вже досягнуто згоди, як раптом він відмовився від угоди. Акції Twitter обвалилися. Компанія вирішила через суд змусити Маска завершити розпочату ним угоду. Перше судове засідання заплановане найближчими днями.

Ілон як головний аргумент своєї відмови від покупки звинуватив Twitter у тому, що компанія приховує справжні дані про ботів. Маск стверджує, що їх значно більше, що справжніх живих користувачів менше, ніж зазначається у статистичних відомостях керівництвом компанії. Відтак у Twitter, стверджує мільярдер, розганяється дуже багато фейків, тому ціна компанії завищена.

І вся ця історія із «мирним планом» щодо України була затіяна Ілоном виключно з цією метою — довести свою правоту. Не дарма ж він розмістив твіт з таким текстом: «Найбільша бот-атака на мій обліковий запис, яку я коли-небудь бачив».

Forbes зазначає, що за кілька годин 3 жовтня капітал Маска зменшився на 15 мільярдів доларів і тепер складає 232 мільярди доларів. Проте історія з «мирним планом» щодо України тут не винна. Річ у тому, що третій квартал 2022 року виявився дуже невдалим для Tesla. Компанія поставила замовникам набагато менше електромобілів, ніж очікувалося. Це відразу позначилося на котируваннях акцій. Вони впали на 9%. Видання передбачає, що Маск скористався одним зі своїх улюблених способів відвернути увагу ЗМІ та акціонерів. Затіявши весь цей «український скандал», мільярдер завуалював невдачі Tesla і звинуватив Twitter напередодні неприємного для себе позову.

До речі, такої думки дотримується й український аналітик, відомий фінансист Сергій Фурса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як Ілон Маск пожартував у Twitter про те, що купив футбольний клуб «Манчестер Юнайтед».

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