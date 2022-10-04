Радів успіхам окупантів і підтримував агресію росії: в Одеській області затримано чергового «фаната путіна»

На Одещині викрили поширювача проросійського контенту у соцмережах, яким виявився 58-річний мешканець міста Білгород-Дністровський. Як повідомили в поліції, у своїх дописах цей громадянин заперечував військові злочини, які чинять військові російської федерації в Україні, підтримував окупацію ними наших територій, радів успіхам ворогів і ганьбив громадян, які виступали проти країни-агресора.

В якості речових доказів у правопорушника вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він поширював дану інформацію.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436−2 Кримінального кодексу України.

«Йдеться про поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії російської федерації проти України, та глорифікацію її учасників. Санкція статті передбачає покарання обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої», — пояснив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

За його словами, обвинувальний акт вже скерований до суду.

Нагадаємо, раніше у Сумах подібну підозру отримав блогер, який після завдання ракетного удару по вокзалу Краматорська написав у Facebook, що злочин вчинили ЗСУ.

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