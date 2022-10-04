У генштабі рф назріває «бунт»: військовий експерт розповів, що генерали намагаються донести кремлю

У генеральному штабі армії рф з'явилася група генералів, які намагаються пояснити президентові країни володимиру путіну необхідність виведення військ з України — на їхню думку, збереження ситуації в її нинішньому стані призведе до того, що країна-агресор залишиться з строчниками і без техніки.

Таку думку висловив військовий експерт — полковник запасу Олег Жданов.

«На мій погляд, у Генеральному штабі російської федерації вже сформувалася так звана „фронда“, тобто група генералів, яка постійно намагається донести путіну, що треба відводити війська, треба зберегти бодай якусь частину армії в боєздатному стані, не можна вбивати все і відразу…», — поділився він.

На жаль, військові рф, схоже, досі так і не зрозуміли, що для путіна важлива не кількість живих людей, а кількість загиблих — причому, неважливо, з якого боку. До такого висновку підштовхує навіть побіжний аналіз кількості жертв з російської сторони — вона вимірюється десятками тисяч. Будь-який воєначальник у такій ситуації намагався б зробити все, щоб уникнути подальших смертей. Але тільки не володимир путін — він спеціально йде на подальшу ескалацію, яка напевно призведе до ще більшої кількості вбитих та поранених.

Тому залишається лише поспівчувати російським військовим чинам — навряд чи їхня «фронда» має шанси на успіх, і в Україні поляже дуже велика кількість російських солдатів та офіцерів.

Нагадаємо, раніше експерти констатували різку зміну настроїв на прокремлівських телеканалах — це сталося після звільнення ЗСУ Лимана.

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