Риторика російських ЗМІ змінюється: чим це загрожує путіну

Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) констатували «серйозні зміни» у російському інформаційному просторі після поразки армії рф під Лиманом і в Харківській області та на тлі невдач російської часткової мобілізації. Про це йдеться у спеціальному випуску зведення ISW про війну росії проти України 3 жовтня.

«Спонсоровані Кремлем ЗМІ і російські військові блогери — відома телеграм-спільнота, що складається з російських воєнних кореспондентів, колишніх ставлеників і націоналістів — глибоко засмучені через втрату Лиману, водночас критикуючи бюрократичні провали часткової мобілізації. Джерела в Кремлі і військові блогери пояснюють поразку навколо Лимана та Харківської області нездатністю російської армії належним чином забезпечити і посилити сили на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни», — відзначають автори звіту, наголошуючи, що інформаційний простір в рф вже суттєво відхилився від наративів кремля і міністерства оборони росії про те, що ситуація загалом під контролем.

Дослідники наголошують, що критика на російських федеральних телеканалах військових невдач і невдач часткової мобілізації виглядає як вкрай незвичайна для пропагандистських шоу Кремля.

«Вперше тон і зміст критики дії росії у війні з боку деяких військових блогерів потрапили в домівки пересічних росіян через офіційні канали Кремля», — пишуть аналітики.

А нещодавні заяви голови Чечні Рамзана Кадирова і засновника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, які розкритикували дії російського військового командування довкола Лиману, посилили невдовольство. Тому, якщо до заяви Кадирова федеральні ЗМІ здебільшого висловлювали надію на те, що новомобілізовані війська та розгорнуті підкріплення можуть або утримати лінію фронту, або провести контратаки найближчим часом. Але ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова-Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування.

Дійшло до того, що кремлівським пропагандистам довелося зірвати виступ колишнього заступника командувача Південного військового округу РФ Андрія Гурульова, який під час прямого ефіру почав звинувачувати вище військове командування у поразці в Лимані.

Дослідники припускають, що заяви Кадирова і Пригожина ненавмисно підірвали лідерство путіна, який, за словами західних посадовців, особисто ухвалював оперативні військові рішення в Україні і керував своїм військовим командуванням.

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