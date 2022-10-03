В Кремлі «досить багато страху» через успіхи ЗСУ, — закордонні експерти

У своєму нещодавньому виступі путін пригрозив, що росія буде захищати свої «нові території» за будь-яку ціну. На думку директора Інституту зовнішньої політики Фінляндії Міки Аалтола, путін говорить про більш жорсткі засоби, натякаючи на ядерну зброю, повідомляє видання Uutiset.

«росії не вистачає відповідальності ядерної наддержави. Страх перед ядерною зброєю може спонукати інші країни накопичувати ядерну зброю як стримуючий фактор проти можливого нападу. Виступ путіна не змінить ситуацію в Україні. На Заході немає підстав для страху, але є підстави для пильності. Захід повинен продовжувати підтримувати Україну, повинен навести лад у власній обороні«

Виступ путіна відбувся в той час, коли росія намагається мобілізуватися, а Україна здобуває перемоги на сході країни та звільняє території.

«Я думаю, що в кремлі існує досить великий страх з приводу цієї ситуації, — каже Аалтола. — Виведення російських військ з України може поставити під загрозу могутність росії. Роблячи ставку на ядерну зброю, росія розраховує на ресурси, які вона має у своєму розпорядженні. Країни в сусідніх регіонах від Центральної Азії до Кавказу більше не бояться росії так, як раніше».

На практиці розмови путіна про переговори — це уклін Туреччині, вважає Аалтола. Туреччина запропонувала стати посередником у переговорах між Україною та росією.

«Навіть росія знає, що має бути якийсь вихід з цієї ситуації, але вона виглядає досить нетямущою», — каже він.

З іншого боку експерт зазначає, що росія може в будь-який момент вивести війська з України і таким чином припинити війну.

Нагадаємо, експерти вважають, що кремль хоче примусити Київ до мирних переговорів.

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