40.52 / 41.53 39.08 / 40.38
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В Кремлі «досить багато страху» через успіхи ЗСУ, — закордонні експерти

22:40 3 жовтня 2022
ЗСУ

У своєму нещодавньому виступі путін пригрозив, що росія буде захищати свої «нові території» за будь-яку ціну. На думку директора Інституту зовнішньої політики Фінляндії Міки Аалтола, путін говорить про більш жорсткі засоби, натякаючи на ядерну зброю, повідомляє видання Uutiset.

«росії не вистачає відповідальності ядерної наддержави. Страх перед ядерною зброєю може спонукати інші країни накопичувати ядерну зброю як стримуючий фактор проти можливого нападу. Виступ путіна не змінить ситуацію в Україні. На Заході немає підстав для страху, але є підстави для пильності. Захід повинен продовжувати підтримувати Україну, повинен навести лад у власній обороні«

Виступ путіна відбувся в той час, коли росія намагається мобілізуватися, а Україна здобуває перемоги на сході країни та звільняє території.

«Я думаю, що в кремлі існує досить великий страх з приводу цієї ситуації, — каже Аалтола. — Виведення російських військ з України може поставити під загрозу могутність росії. Роблячи ставку на ядерну зброю, росія розраховує на ресурси, які вона має у своєму розпорядженні. Країни в сусідніх регіонах від Центральної Азії до Кавказу більше не бояться росії так, як раніше».

На практиці розмови путіна про переговори — це уклін Туреччині, вважає Аалтола. Туреччина запропонувала стати посередником у переговорах між Україною та росією.

«Навіть росія знає, що має бути якийсь вихід з цієї ситуації, але вона виглядає досить нетямущою», — каже він.

З іншого боку експерт зазначає, що росія може в будь-який момент вивести війська з України і таким чином припинити війну.

Нагадаємо, експерти вважають, що кремль хоче примусити Київ до мирних переговорів.

221

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Овен

Настає «біла смуга»: які п'ять знаків Зодіаку позбудуться у жовтні всіх проблем

торт

Торт за 5 хвилин без випічки, навіть міксер не потрібний: рецепт простого смаколика від української блогерки-красуні

Гривні

В Україні змінилися правила виплати «відпускних»: що важливо знати

Плутон

«Тягни час»: астролог розповів, чому «молив» диктатора кремля «потягнути» з підписання договору про анексію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту