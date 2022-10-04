Як вивезти валюту з України: громадянам дали кілька корисних порад
З початком війни багато українців опинилися за кордоном, зазнавши проблем із вивезенням грошей. Однак існують способи абсолютно легального переміщення коштів, про які докладно розповіли на сайті Ukrainianinpoland.
Серед них:
- банківська картка. До плюсів її використання є надійність, а до мінусів — ризики втрати (у т.ч. якщо іноземний банкомат її «проковтне»), а також сплата комісії за використання картки;
- дорожні чеки. Цей метод використовується досить рідко, тому придбати майже неможливо. Додаткові мінуси — необхідність сплати комісії (1,5% від суми);
- грошовий переказ. З плюсів — надійність, з мінусів — тривалість очікування переказу та знову-таки необхідність сплати комісії;
- готівка — ліміти на вивезення коштів (до 10 тисяч євро в еквіваленті або 150 тисяч гривень). Причому ця сума визначається з розрахунку на одну особу, незалежно від її віку.
При перевищенні ліміту вивезення готівки цю суму слід задекларувати перед виїздом. Якщо цього не зробити, то вам може загрожувати штраф у розмірі 1700 гривень, або ж конфіскація суми, що перевищує 10 тисяч євро (за рішенням суду).
Що робити, якщо потрібно перевезти за кордон суму, яка перевищує встановлений ліміт
Існує кілька можливостей:
- отримати е-ліцензію НБУ, надавши банку документи, що підтверджують мету переказу коштів;
- скористатися міжнародними системами переказу коштів (Western Union, Money Gram та ін.);
- відкрити картковий рахунок у іноземному банку.
Нагадаємо, раніше юристи розвіяли міфи про виїзд за межі України, зокрема. щодо вивезення коштів.147
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram