Як вивезти валюту з України: громадянам дали кілька корисних порад

З початком війни багато українців опинилися за кордоном, зазнавши проблем із вивезенням грошей. Однак існують способи абсолютно легального переміщення коштів, про які докладно розповіли на сайті Ukrainianinpoland.

Серед них:

банківська картка. До плюсів її використання є надійність, а до мінусів — ризики втрати (у т.ч. якщо іноземний банкомат її «проковтне»), а також сплата комісії за використання картки;

дорожні чеки. Цей метод використовується досить рідко, тому придбати майже неможливо. Додаткові мінуси — необхідність сплати комісії (1,5% від суми);

грошовий переказ. З плюсів — надійність, з мінусів — тривалість очікування переказу та знову-таки необхідність сплати комісії;

готівка — ліміти на вивезення коштів (до 10 тисяч євро в еквіваленті або 150 тисяч гривень). Причому ця сума визначається з розрахунку на одну особу, незалежно від її віку.

При перевищенні ліміту вивезення готівки цю суму слід задекларувати перед виїздом. Якщо цього не зробити, то вам може загрожувати штраф у розмірі 1700 гривень, або ж конфіскація суми, що перевищує 10 тисяч євро (за рішенням суду).

Що робити, якщо потрібно перевезти за кордон суму, яка перевищує встановлений ліміт

Існує кілька можливостей:

отримати е-ліцензію НБУ, надавши банку документи, що підтверджують мету переказу коштів;

скористатися міжнародними системами переказу коштів (Western Union, Money Gram та ін.);

відкрити картковий рахунок у іноземному банку.

Нагадаємо, раніше юристи розвіяли міфи про виїзд за межі України, зокрема. щодо вивезення коштів.

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