Як перетинати кордон та скільки грошей взяти, щоб не відібрали: юристи розвіяли міфи про виїзд за межі України

Після запровадження воєнного стану порядок перетину державного кордону перетворився в одну з головних тем в інформаційному просторі. Й навколо неї існує чимало маніпулятивних моментів. Де правда, а де міф, пояснили фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

1. На запитання, чи правда, що притягнути до відповідальності можуть лише громадян України, юристи відповіли так: «Ні. Насправді покарати можуть як громадян України, так і іноземців та осіб без громадянства, якщо вони:

порушують або намагаються порушити прикордонний чи встановлений режим у пунктах пропуску через державний кордон;

сприяють незаконному перетину кордону іншими особами;

незаконно переміщують через державний кордон вантажі, матеріали, документи та інші предмети".

2. Ще досить поширене запитання про те, коли настає відповідальність: лише якщо незаконно перетинати кордон на автомобілі? На нього фахівці відповідають так: «Насправді ні. Порушення або спроба порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон може мати місце під час виїзду за межі країни будь-яким способом, у тому числі: пішки, на автомобілі, залізницею, водним, гужовим та будь-яким іншим транспортом. Також відповідальність настає, якщо людина перетинала кордон на підставі підробленого документа або поза пунктом пропуску взагалі (наприклад, коли пункт пропуску не працював, за межами встановлених піших і транспортних коридорів, у невстановлених для перетину кордону місцях)».

3. Багатьом незрозуміло, чи будь-яке вивезення готівки за кордон вважається порушенням? Юристи пояснили: «Відповідальність настає лише у випадку недекларування коштів понад встановлений ліміт.

Наразі на одну людину, у тому числі немовля, дозволяється переміщувати без декларування готівкову гривню, іноземну валюту та банківські метали на загальну суму 10 000 євро в еквіваленті".

4. Якщо ж коштів чи банківських металів із собою більше, то спеціалісти радять зробити наступним чином: «Їх потрібно письмово задекларувати під час проходження митного контролю з наданням документів, що підтверджують законність їх походження, а саме:

зняття готівки з власних рахунків у банках (фінансових установах);

здійснення валютно-обмінної операції з готівкою, якщо така була проведена;

придбання банківських металів.

За відсутності декларування доведеться сплатити штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує 10 000 євро. Так, у разі виявлення незадекларованих 15 000 євро на порушника очікуватиме штраф у розмірі 1000 євро (у гривневому еквіваленті)".

5. У разі порушення правил перетину державного кордону чи достатньо сплатити штраф — це запитання також цікавить багатьох українців. Відповідь юристів така: «Це правда, але частково. Залежно від ситуації на порушника може очікувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Так, у разі перетину кордону поза пунктами пропуску, без відповідних документів, дозволу влади чи за підробленим документом можуть бути застосовані такі види покарання, як:

штраф — від 3 400 до 13 600 грн;

адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення (наприклад, з конфіскацією автомобіля, на якому була вчинена спроба перетнути кордон).

Кримінальна відповідальність натомість матиме місце, якщо перетинання державного кордону України здійснювалося: з метою заподіяння шкоди інтересам держави, що можуть посвідчувати, зокрема, знайдені у людині документи, агітаційні листівки, зброя тощо; особами, яким заборонено в’їзд на територію України, представників підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора".

Нагадуємо про схему, яку облаштували на Чернігівщині з переправки військовозобов'язаних українців до білорусі.

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram