Меган Маркл вхід до Букінгемського палацу просто заказано: названо ім'я людини, яка керує королем Великобританії

Після смерті Єлизавети II конфлікт між Його Величністю та подружжям Сассексів продовжує хвилювати цікавих. Адже Меган Маркл зуміла роздратувати могутнього тестя незадовго до смерті королеви.

Так, у своєму недавньому інтерв'ю колишня серіальна актриса ненароком «поховала» принца Чарльза, не думаючи про наслідки, пишуть російські ЗМІ.

Вже за кілька днів батько Гаррі став іменуватися Карлом III і зміг помститися ненависній кривдниці. Незабаром після похорону брюнетка спробувала порозумітися з батьком ненаглядного чоловіка, але в результаті так і не дочекалася довгоочікуваної аудієнції. Поведінка тата не на жарт засмутила рудоволосого принца, який поспішив залишити Туманний Альбіон незабаром після завершення жалобних заходів.

Непростий характер короля, втім, не заважає йому бути слухняним чоловіком. Про те, що фактичним правителем Великобританії є аж ніяк не Карл, а Камілла Паркер-Боулз, стало відомо завдяки одній її балакучій подрузі. Жінка з оточення королеви-консорту написала книгу, в якій не посоромилася виставити екс-принца Чарльза невиправним підкаблучником. На несподівані новини з монаршого табору звернула увагу маловідома в Україні росблогерка.

«У Британії вийшла книжка подружки королеви Камілли. Авторка стверджує, що Чарльз — підкаблучник. У тому сенсі, що незважаючи на важливий і часом навіть злісний свій вигляд, король майже повністю перебуває під впливом своєї дружини. Страшненька Камілла все життя крутила принцом Уельським. А ось тепер він став королем, але Камілла, зважаючи на все, продовжує керувати вже Карлом» , — зазначила блогерка.

«Залишається стільки здогадуватися, як насправді сірий кардинал ставиться до опальної Меган. Адже якщо Камілла дійсно поділяє точку зору благовірного, то американці, що побіжить, вхід до Букінгемського палацу просто замовлений», — сказано в статті.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Чарльз не дозволив Меган прибути до резиденції Балморал, де королева закінчила свій земний шлях разом із Гаррі.

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