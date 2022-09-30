Оприлюднено свідоцтво про смерть Єлизавети ІІ: що стало відомо із документа

У четвер, 29 вересня, Національний архів Шотландії оприлюднив свідчення смерті королеви Великобританії Єлизавети II. Документ було виписано 16 вересня в Абердінширі. У ньому сказано, що Її Величність померла 8 вересня о 15:10 за британським літнім часом у замку Балморал.

Вказано також причину смерті — похилий вік. Така ж причина названа у свідоцтві про смерть чоловіка Єлизавети принца Філіпа.

Документ підписано дочкою королеви принцесою Ганною. Це означає, що саме вона була поряд із матір'ю в останні хвилини життя Єлизавети. Ганна чергувала біля її ліжка останню добу. Там був і принц Чарльз.

А ось інші діти та онуки королеви не встигли попрощатися з нею. Принци Вільям, Ендрю та Едвард приземлилися в Абердіні лише о 15:50, а до Балморалу прибули лише до 17:00.

Принц Гаррі летів до Абердіна самостійно. Він дізнався про смерть бабусі лише після приземлення літака. Це підтверджує його колишню заяву про те, що йому повідомили сумну звістку останнім із усіх членів королівської родини.

Прем'єр-міністру Великобританії Ліз Трасс доповіли про смерть королеви о 16.30. Через дві години королівська родина зробила офіційну заяву, яку одразу поширили британські ЗМІ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як пройшли похорони Єлизавети II 19 вересня .

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