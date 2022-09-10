Умовив залишити дружину: оприлюднено деталі телефонної розмови принца Гаррі з батьком-королем

Дізнавшись про слабке здоров'я Єлизавети II, принц Гаррі з усіх ніг кинувся до замку Балморал у Шотландії. Дружину, Меган Маркл, герцог Сассекський залишив у Лондоні. Спочатку представники подружжя заявляли, що Меган і Гаррі з'являться біля смертного одра монарха разом, проте пізніше своє повідомлення підкоригували, вказавши, мовляв, герцог сів у літак один. Про це пише видання The Sun.

Також повідомляється, що перед вильотом принц Гаррі поспілкувався телефоном із батьком — принцом Чарльзом. Батько вмовив герцога Сассекського залишити дружину в заміській резиденції Фрогмор-хаус. Мовляв, сім'я не витримає зустрічі з Маркл у такий трагічний момент.

«Чарльз сказав Гаррі, що для Меган було б неправильним або недоречним перебувати в Балморалі в такий глибоко сумний час», — стверджує джерело видання.

Гаррі обіцяли, що дружина його брата Вільяма, Кейт Міддлтон, у Балморал теж не поїде. До королеви допустять лише дітей та онуків.

«Чарльз дуже, дуже ясно дав зрозуміти, що Меган не будуть раді», — наголосив інформатор видання.

Також стало відомо, що принцу Гаррі заборонили летіти літаком Королівських ВПС, відправивши його звичайним приватним рейсом. Тим часом інші родичі монарха, принци Вільям, Едвард та Ендрю добиралися до Шотландії за допомогою військових.

За даними британського таблоїду Daily Express, їхав із замку Балморал Гаррі також на самоті. Принц був убитий горем. Він сидів у салоні авто з заскленілим поглядом і затискав рота рукою, намагаючись усвідомити те, що відбувається.

«Навіть після смерті Її Величності королеви все ще існує чітка дистанція між герцогом Сассекським та рештою королівської родини», — зазначили журналісти газети.

Нагадаємо, що похорон Єлизавети II пройде наступної неділі, 18 вересня. Вестмінстерський палац закриють для відвідування о пів на дев'яту ранку, а вже за годину труну з тілом королеви завантажать на катафалк, запряжений кіньми, щоб доставити у Вестмінстерське абатство, де декан (настоятель) відслужить панахиду.

Після цього труна буде перевезена до Віндзорського замку, де о 16:00 почнеться поховання тіла, очолюване деканом каплиці Святого Георгія. Під благословення архієпископа Кентерберійського та гімн «Боже, бережи королеву» тіло опустять у склеп. Перед цим із труни королівський ювелір зніме з труни монарші регалії — корону, скіпетр та державу.

Увечері тієї ж неділі члени монаршої родини зможуть попрощатися з покійною під час приватної церемонії.

Передбачається, що Єлизавету II поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI разом із останками батьків та сестри. Водночас, за даними з інших джерел, не виключено, що для королеви та її чоловіка принца Філіпа буде збудовано спеціальний мавзолей у тій же меморіальній каплиці. Його у квітні 2021 року поховали у Віндзорському замку, у каплиці Святого Георгія, де є королівський склеп. Принц прожив 99 років.

Як писали «ФАКТИ», 10 вересня Рада престолонаслідування офіційно проголосила Карла III монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії як єдиного спадкоємця померлої королеви Єлизавети II.

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