Висновків не зробив: під Києвом зловмисник вдруге за рік пограбував кредитну установу

У Фастові скоєно розбійний напад на відділення фінансової компанії, яка спеціалізується на кредитах — в приміщення вдерся чоловік, який погрожував працівникам розправою та силою забрав 15 тисяч гривень, після чого зник у невідомому напрямку.

Як повідомили в Поліції Київської області, невідкладні дії працівників управління карного розшуку спільно з працівниками Фастівського РУП, були плідними — особу зломисника встановили.

На подив правоохоронців, ним виявися 31-річний місцевий мешканець, якого рік тому вони вже затримували за аналогічний напад на цю ж фінансову установу (!).

Тоді кримінальне провадження закінчилося м'яким рішенням суду, який помістив розбійника під домашній арешт.

Але поблажливість Феміди чоловік не оцінив, і коли вже під час активних бойових дій суд не зміг продовжити запобіжний захід, це дало змогу підсудному скоїти черговий тяжкий злочин.

Цього разу суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а максимальний термін покарання, який йому загрожує — до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку року ще більш зухвала крадіжка сталася у Львові — там серед ночі обікрали Західний апеляційний господарський суд. Грабіжник заліз до суду через вікно на першому поверсі, піднявся на другий поверх та вкрав з сейфа судді 120 тисяч доларів. Причому крадіжка зайняла лише 8 хвилин, а державна охорона зловмисника не помітила.

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