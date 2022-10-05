Біла Церква під Києвом атакована дронами: що відомо на даний момент (відео)

У ніч проти 5 жовтня росіяни спрямували дрони-камікадзе, які ворог став останнім часом використовувати частіже, ніж ракети, по Київщині.

Як повідомляють в Київській ОВА, двічі була атакована Біла Церква.

«Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це — пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий. Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо», — повідомляють в обласній військовій адміністрації.

У мережу викладають перше відео прильотів.

Було чутно кілька вибухів.

Тим часом в Командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомляють, що зенітними підрозділами було збито шість безпілотників «Shahed-136» на півдні країни.

Раніше повідомлялося, що росіяни запускали іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» по Умані, де євреї-хасиди відзначали свято Рош ха-Шана.



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