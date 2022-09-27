Військові розповіли, чому росіяни перестали використовувати «Іскандери» та «Калібри»

У ЗСУ констатують, що росіяни, які останнім часом почали застосовувати іранські дрони-камікадзе, практично припинили застосовувати таку високоточну зброю, як крилаті ракети «Калібр», Х-101, «Іскандер».

Представник командування Повітряними силами ЗСУ Юрій Ігнат пов'язав це з тим, що росія може зберігати частину крилатих ракет для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України взимку, передає УНІАН.

«Очевидно, що ракети ворог приберігає для цілей, які вважає для себе стратегічними. Це об'єкти нашої критичної інфраструктури», — зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві СБУ викрила агентурну групу фсб, яка передавала ворогові координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону.

Про те, що з настанням холодів ворог збільшить кількість ударів по об'єктах критичної цивільної інфраструктури України, попереджав і політичний експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Раніше в ГУР Міноборони зазначали, що у росії явно простежується дефіцит «Іскандерів» .

Фото з Вікіпедії

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