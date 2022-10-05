ЗСУ — найкращі ліки в колективній божевільні: у Зеленського відреагували на путінський указ про анексію

Невдовзі після того, як російська держдума ратифікувала незаконну анексію чотирьох областей України, путин підписав закони щодо прийняття так званих «лнр» та «днр», а також Запорізької та Херсонської областей до складу росії.

Як пишуть росЗМІ, тимчасово виконуючими обов'язки «керівників» цих українських територій господар кремля призначив пасечника, пушиліна, балицького та сальдо.

«Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки — ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє», — відреагував на путінські укази керівних Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Західним політикам час остаточно позбутись ілюзії «нормальності росії», з якою можна домовлятися. Послухайте промови путіна. Вони просякнуті презирством до західного світу, традиційної системи міжнародних відносин і міжнародного права. Його мрія — Європа під «російським чоботом», — додав радник Єрмака Михайло Подоляк.

Раніше український президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про дії України у відповідь на спробу росії анексувати наші території. У документі констатується неможливість проведення переговорів з чинним президентом рф володимиром путіним. За його словами, кремль робить все для того, щоб ця війна закінчилася на полі бою, а не за столом переговорів.

Фото Pixabay

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