Кремль робить все для того, щоб ця війна закінчилася на полі бою, а не за столом переговорів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у черговому зверненні констатував, що ЗСУ на півдні країни, де останнім часом було звільнено кілька населенних пунктів, здійснюють доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції.

«Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом. Зокрема з військових зведень з Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік… Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі», — сказав Зеленський.

За його словами, на різні українські пропозиції щодо зупинення агресії та звільнення нашої території росія відповідає терором, злочинною мобілізацією та політичним фарсом: «кремль робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитися тільки на полі бою, а не за столом переговорів».

Президент назвав це загрозою для будь-якої держави в будь-якій частині світу, адже якщо агресор намагається вкрасти територію сусіднього народу, то і у деяких інших може з’явитися аналогічне бажання.

«Ми закликаємо всіх субʼєктів міжнародних відносин, які поважають міжнародне право, стати на захист базових його принципів і підтвердити свою повагу, зокрема до принципу непорушності кордонів і територіальної цілісності держав. Вважаю, що для Індії це такий же фундаментальний принцип, як і для України», — підкреслив він.

Володимир Зеленський розповів про свої контакти з президентом США Джо Байденом, якому він подякував за черговий пакет оборонної підтримки для нашої держави, зокрема за нові «Хаймарси», та додав, що завдяки єдності України, Сполучених Штатів Америки і наших партнерів у вільному світі свобода сьогодні має найвищу силу за десятки років і демонструє конкретні перемоги в протистоянні з тиранією.

Також під час розмови обговорювалися й пакет підтримки США обсягом понад 12 мільярдів доларів, й питання щодо співпраці в міжнародних організаціях.

«Особливо приємно мені було почути слова президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає весь світ. І це справді так: наша перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії», — сказав він та додав, що підписав указ про визнання нікчемними всіх указів президента рф та всіх актів, ухвалених на виконання цих указів для спроб анексії української території від 2014 року й до сьогодні.

«Будь-які російські рішення, будь-які договори, якими пробують захопити нашу землю, — все це нікчемне», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що президент України підписав указ, у якому, зокрема, констатується неможливість проведення переговорів з президентом рф володимиром путіним.

Фото Офісу президента

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