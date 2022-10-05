Ексгібіціоніст, який застрелив поліцейську у Чернівцях, загинув під час затримання

У Чернівцях затримали ексгібіціоніста, який раніше застрелив дівчину-поліцейську та поранив її товариша. Про це повідомили в Національній поліції України.

«Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом», — повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що затриманий помер внаслідок поранень. Йому було 53 роки. Він був уродженцем АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області.

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