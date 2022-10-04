Ексгібіціоніст розстріляв двох поліцейських біля школи у Чернівцях (відео 18+)

На Кіровоградщині підлітки затримали педофіла, який намагався зґвалтувати їхнього товариша. На жаль, не завжди зустрічі зі збоченцями закінчуються так щасливо. У Чернівцях ексгібіціоніст застрелив дівчину-поліцейську та поранив її товариша, що прибули до школи на виклик про розпусні дії стосовно дітей.

3 жовтня під вечір у поліцію Чернівців надійшло повідомлення, що на території 27-ї школи на вулиці Воробкевича невідомий показує дівчаткам статеві органи. На місце прибув патруль, почав огляд території, та злочинець відкрив вогонь: 22-річна молодша лейтенантка Таїсія Татарин була вбита на місці, її напарник Олександр Гуцул поранений. Невідомий утік. Зброя, з якої розстріляли патрульних, наразі не встановлена. Але за інформацією телеканалу «Чернівецький промінь», стріляли з автомата майже впритул — дівчині кулі попали в голову.

Поліція оточила місце пригоди та перекрила рух на ближніх до школи вулицях. Батьків дітей за периметр не пропускали, тому спочатку містом розповсюджувалась інформація про те, що кількох дітей вбито, інші школярі та персонал школи опинилися в заручниках у вбивці. Пізніше поліція оголосила, що всі діти та персонал — живі, у безпеці, знаходяться в школі під захистом правоохоронців. А заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що злочинець сховався у багатоквартирному будинку поблизу. Можливо — зловмисник живе десь поруч.

Поки поліція обстежувала прилеглу територію, існувала загроза повторної стрілянини. Тому дітей, що ховалися в підвалі школи, почали випускати, коли вже стемніло. Їх віддавали батькам, яких через дірку в огорожі запускали на шкільну територію.

Як виявилося, злочин стався не на території школи, а поруч — біля занедбаної будівлі басейну. Діти пояснили, що якийсь дядько показував їм свої причиндали з-за огорожі. Будівля також була обстежена правоохоронцями, після чого пішли чутки, що злочинець знешкоджений. Але й ця інформація виявилася недостовірною. Вірогідно, чутки виникли через повторну стрілянину — місцеві жителі повідомили «ФАКТАМ», що близько дев’ятої вечора біля басейну знову було чути постріли.

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Містяни розказують, що ця недобудова біля школи десятки років використовується безхатьками для прихистку. Але гірше, що там часто бувають також і наркомани та педофіли. І спроби напасти на дітей та демонстрації статевих органів там були вже не раз. Так, два роки тому туди, наприклад, викликали поліцію, та ексгібіціоніст, що розмахував у вікно своїми причиндалами, встиг утекти до їх приїзду. А на відео, що дівчатка відзняли тоді, упізнати його було неможливо.

«Наш розгромлений басейн школи #27. Відео зняли діти, які там гуляли. Виявилось, що цей збоченець вже не перший день там показує свої причиндали дітям! Але, що саме вражаюче, ніхто з дітей не сказав про це дорослим і не визвав поліцію! Це просто жах! Поліцію визвала я. Але, нажаль, цього виродка вже там не було», — писала в ФБ-групі «Активний бульвар» чернівчанка Люда Урсуляк ще 25 серпня 2020 року.

Вночі ще тривала поліцейська операція з пошуку стрільця. Про його затримання поки не повідомлялось.

«У Чернівцях під час виконання службових обов'язків загинула наша колега, 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин. Сьогодні вранці вона одягла форму, отримала зброю та пішла захищати спокій рідного міста. На жаль, ця зміна стала останньою зміною в її житті…

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати. У пам’яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу.

Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Таїсії.

Це непоправна втрата для всієї нашої поліцейської родини.

Щодня ми заступаємо на зміну і не знаємо, чи повернемося додому, чи обіймемо рідних. Чи не стане вона останньою. У нашій країні триває війна, і поки наші захисники та колеги борються на фронті, ми продовжуємо боротьбу з внутрішніми ворогами — злочинцями. Однак інколи цей ворог забирає найцінніше — життя", — написали колеги загиблої на ФБ-сторінці Патрульної поліції України.

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Фото в заголовку з ФБ-сторінки Патрульної поліції України

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