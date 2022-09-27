«Надзвичайно щасливі»: Сільвестр Сталлоне і його дружина Дженніфер Флавін помирилися

Сільвестр Сталлоне і його дружина Дженніфер Флавін вирішили помиритися через місяць після того, як колишня модель подала на розлучення, повідомив представник американського актора в ексклюзивному інтерв'ю Page Six.

«Вони вирішили зустрітися вдома, де поговорили і змогли вирішити свої розбіжності, — сказав представник. — Вони обидва надзвичайно щасливі».

За інформацією видання, зі сторони подружжя подано заяву, яка має призупинити шлюборозлучний процес у зв'язку з тим, що пара працює над розв'язання проблем. Повідомляють, що 76-річний Сталлоне, опублікувавший фотографію, на якій він і 54-річний Флавін тримаються за руки, «по-своєму натякає на те, що вони разом». Зірка «Роккі» і Флавін були одружені протягом 25 років і мають трьох дочок: Софію, 26 років, Сістін, 24 роки, і Скарлетт, 20 років.

Флавін подала на розлучення із зіркою в серпні і незабаром після цього була помічена без обручки. Після цього Сталлоне теж продемонстрував розкол у родині, прикривши два татуювання, які він зробив на честь своєї дружини. Як тоді вдалося з'ясувати журналістам, 54-річна Дженніфер звинуватила чоловіка в тому, що він ховає доходи від неї. Вона стверджувала, що не знає, де зараз перебувають гроші їхньої родини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що зірка «Карткового будиночка» Робін Райт розриває свій третій шлюб, а головний холостяк Голлівуду Леонардо Ді Капріо знову вільний, він розлучився з Камілою Морроне.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram