«Лікарі сказали, що смерть близько»: ексчемпіон світу та Європи з «Клубу Сергія Бубки» про особисту трагедію (відео)

Колишній чемпіон Європи та світу зі стрибків із жердиною 50-річний німець Тім Лобінгер зізнався, що помирає від агресивної форми пухлини і що можливості одужання немає, повідомляє Bild.

Лобінгер вже п'ять років бореться з тяжкою недугою, яку вперше діагностували у березні 2017 року (у день народження батька спортсмена). Через рік рак крові вдалося вилікувати, але у 2020 році хвороба, що прогресує, повернулася. Зараз Лобінгер має організувати свій власний похорон, а також попрощатися з близькими. За його словами, це найбільш непросте завдання.

«Все почалося з проблем із суглобами. Раптом у мене з'явилися видимі вм'ятини по всьому тілу. На ногах, плечі, голові, — зізнався Тім Лобінгер. — Мені більше немає порятунку, мій рак надто агресивний. У лютому лікарі сказали мені, що смерть близько. Потрібно домовитися, розібратися з похороном і все організувати. Попрощатися з моїми близькими. Розмова з дітьми була дуже складною, вони знають, що мої справи кепські».

Знаменитий спортсмен цього року провів у лікарні 150 днів і каже, що це не життя — зріст у нього 193 сантиметри, а вага лише 66 кілограмів.

«Це не справжнє життя, — з сумом визнав титулований спортсмен. — Життя, яким варто жити, відбувається на вулиці. Знову ж таки, завжди є невеликі способи набратися сил і не втрачати надію. Варто боротися за кожен день, який я живу і який можу провести зі своєю сім'єю».

Зазначимо, що Тім Лобінгер народився 1970 року в Райнбаху. За свою кар'єру учасник чотирьох Олімпійських ігор став чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи зі стрибків із жердиною у приміщенні. 1997 року в Кельні він першим з німецьких атлетів стрибнув на 6 метрів, увійшовши до елітного «Клубу Сергія Бубки».

Завершивши кар'єру у 2012 році, Лобінгер деякий час працював фотомоделлю, був фітнес-тренером знаменитого білоруського футболіста Олександра Глєба, а також працював тренером з фізпідготовки у футбольному клубі «Лейпциг».

З 1994 по 2003 рік атлет був одружений з стрибункою у довжину Петрою Лобінгер, у шлюбі з якою у нього двоє дітей — 27-річна дочка Кендра і 24-річний син Лекс. У серпні 2011 року Тім одружився з телеведучою Аліною Бауманн, котра народила йому доньку Аліну.

2019 рік. Тім Лобінгер з дружиною та дочкою

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