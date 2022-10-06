Допомагав «пришвидшувати» зняття арешту з майна: в Одесі чиновник організував масштабну корупційну схему

СБУ та Нацполіція ліквідували корупційну схему у Південному міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

Як повідомили у спецслужбі, до організації схеми причетний один з заступників держустанови.

Високопосадовець налагодив механізм отримання хабарів від учасників виконавчих проваджень за «прискорену» процедуру зняття арешту з особистого майна.

Схема передбачала, що гроші з людей вимагали державні виконавці. Вони мали передавати кошти у вигляді щомісячної «данини» через своїх безпосередніх керівників.

Загальний обсяг поборів кожного підлеглого начальника структурного підрозділу складав понад 1 тисячу доларів на місяць.

Крім того, організатор угоди забирав собі половину встановленої премії для підлеглих, яку вони одержують за стягнений з порушника виконавчий збір.

Щоб приховати незаконну діяльність, урядовець залучив свого знайомого як посередника для передачі грошей.

Правоохоронці затримали обох зловмисників в Одесі під час отримання чергової суми грошей.

Раніше співробітники СБУ задокументували незаконну передачу фігурантам ще близько 200 тисяч у гривневому еквіваленті.

Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ викрила масштабну корупційну схему у ДСНС, яка полягала у системному одержанні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.



А у Києві затримали адвоката, яка переконувала клієнта дати судді хабар у 6 тисяч доларів.

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