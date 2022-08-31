Вимагали хабарі за «прискорене узгодження»: у ДСНС викрито корупційну схему, яка приносила 10 млн грн на місяць

СБУ викрила масштабну корупційну схему у ДСНС, яка ставила під загрозу життя тисяч українців. Раніше на хабарі було затримано прокурора в Миколаївській області.



Як повідомили у спецслужбі, злочинна діяльність співробітників ДСНС полягала у системному одержанні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.



«Учасниками злочинної схеми є посадові особи ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадові особи інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб», — йдеться у повідомленні.



За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабаря за прискорене узгодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.



Насамперед «схема» стосувалася узгодження планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах.



«За отриманий хабар чиновники ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки у громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, у разі ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України», — зазначили у СБУ.



Щомісячні «доходи» від організованої ними злочинної «схеми» становили понад 10 млн грн.



Співробітники СБУ провели понад 50 синхронних обшуків по всій Україні, виявили десятки посадових осіб ДСНС, які брали хабарі за фіктивне узгодження дозвільних документів.



Повідомлено про підозру першим 6 особам злочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем);

- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовцю).



Наразі триває досудове слідство. Усіх учасників злочинної групи буде притягнуто до кримінальної відповідальності, додали у спецслужбі.

Нагадаємо, вчора співробітники СБУ та НАБУ провели низку обшуків у Запорізькій міськраді та обласній військовій адміністрації за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги. Під час обшуків у посадових осіб Запорізької міськради виявили велику кількість готівки, наркотики, незареєстровану вогнепальну зброю та патрони до неї.

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