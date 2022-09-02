39.69 / 40.52 39.51 / 40.51
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві затримали адвокатку: переконувала клієнта дати судді хабар у 6 тисяч доларів

11:55 2 вересня 2022
затримання

У Києві затримали адвокатку, яка пропонувала клієнту дати хабар судді для позитивного вирішення питання. Раніше на Миколаївщині затримали прокурора, який пропонував підслідному військовослужбовцю за хабар уникнути тюремного терміну.

Як повідомили у Нацполіції, 57-річна адвокатка обіцяла допомогти у прийнятті рішень у судах, щоб засуджений міг уникнути покарання за вбивство.

Жінку затримали одразу після отримання частини грошей.

Відомо, що жінка вимагала за таку «послугу» 6 тисяч доларів США та на початку цього року вже отримувала так званий аванс у сумі 1 500 доларів. Днями правоохоронці затримали її під час отримання суми 2 000 доларів США.
Максимальне покарання за такі дії передбачає до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, днями СБУ викрила масштабну корупційну схему у ДСНС, яка полягала у системному одержанні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.

497

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

Ікер Касільяс та Марія Хосе Камачо

Легендарний Ікер Касільяс спокусив вдову колишнього воротаря «Барселони», котрий кинувся під потяг

Алла Пугачова та Максим Галкін

«Морду набити одній людині»: Алла Пугачова розповіла, що насамперед хотіла зробити після повернення у рф

Поліція викрила банду

Продали неіснуючих автівок на 5 млн гривень: в Україні викрили викрили банду нахабних шахраїв

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту