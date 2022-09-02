У Києві затримали адвокатку: переконувала клієнта дати судді хабар у 6 тисяч доларів

У Києві затримали адвокатку, яка пропонувала клієнту дати хабар судді для позитивного вирішення питання. Раніше на Миколаївщині затримали прокурора, який пропонував підслідному військовослужбовцю за хабар уникнути тюремного терміну.

Як повідомили у Нацполіції, 57-річна адвокатка обіцяла допомогти у прийнятті рішень у судах, щоб засуджений міг уникнути покарання за вбивство.

Жінку затримали одразу після отримання частини грошей.

Відомо, що жінка вимагала за таку «послугу» 6 тисяч доларів США та на початку цього року вже отримувала так званий аванс у сумі 1 500 доларів. Днями правоохоронці затримали її під час отримання суми 2 000 доларів США.

Максимальне покарання за такі дії передбачає до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, днями СБУ викрила масштабну корупційну схему у ДСНС, яка полягала у системному одержанні хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації.

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