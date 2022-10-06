Понад 30 убитих: колишній поліцейський вчинив стрілянину у дитячому садку в Таїланді

У Таїланді колишній співробітник правоохоронних органів відкрив стрілянину у дитячому центрі на північному сході країни. Про це повідомляє таїландська газета «Кхаосод».

Внаслідок стрілянини у дитячому садку загинули як дорослі, так і діти. Всього на цю хвилину відомо щонайменше про 32 загиблих.

Після нападу зловмисник втік.

За кілька годин, за даними місцевих ЗМІ, поліцейські виявили тіло злочинця у його будинку. Імовірно, він наклав на себе руки. Повідомляється, що нещодавно чоловіка було звільнено з правоохоронних органів.

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