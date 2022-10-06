40.24 / 41.18 39.10 / 40.34
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Понад 30 убитих: колишній поліцейський вчинив стрілянину у дитячому садку в Таїланді

12:34 6 жовтня 2022
чоловік

У Таїланді колишній співробітник правоохоронних органів відкрив стрілянину у дитячому центрі на північному сході країни. Про це повідомляє таїландська газета «Кхаосод».

Внаслідок стрілянини у дитячому садку загинули як дорослі, так і діти. Всього на цю хвилину відомо щонайменше про 32 загиблих.

Після нападу зловмисник втік.

За кілька годин, за даними місцевих ЗМІ, поліцейські виявили тіло злочинця у його будинку. Імовірно, він наклав на себе руки. Повідомляється, що нещодавно чоловіка було звільнено з правоохоронних органів.

Раніше «ФАКТИ» писали про педофіла, який розстріляв двох поліцейських біля школи у Чернівцях.

Спецоперація з затримання ексгібіціоніста-педофіла завершилася перестрілкою у багатолюдному місці. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

В Україні змінилися правила виплати «відпускних»: що важливо знати

Грошова удача знайде їх навіть у ліжку: ще 3 знаки зодіаку зможуть несподівано розбагатіти у жовтні

Грошова удача знайде їх навіть у ліжку: ще 3 знаки зодіаку зможуть несподівано розбагатіти у жовтні

Влад Росс

«З'явиться можливість зупинити війну»: відомий астролог назвав вирішальну дату

Скрин відео

З'їли вже половину врожаю моркви, і не набридає: рецепт морквяника «за бабусиним рецептом»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту