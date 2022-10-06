Стали відомі подробиці ліквідації у Чернівцях ексгібіціоніста, підозрюваного у розстрілі правоохоронців (відео)

Спецоперація по затриманню ексгібіціоніста-педофіла, що вбив поліцейську у Чернівцях , завершилася перестрілкою в багатолюдному місці. Підозрюваний був поранений після того, як почав відстрілюватися від спецназу КОРД, і невдовзі помер. При ньому знайшли пістолет та документи на імʼя 53-річного уродженця Криму з реєстрацією в Житомирській області. За даними джерела «ФАКТІВ», він переїхав до Чернівців, тікаючи від бойових дій — невдовзі по тому, як московити вторглись до Житомирської області. Тому, скоріш за все, непричетний до випадків ексгібіціонізму у столиці Буковини в минулі роки, що були зафіксовані біля тієї ж школи, де загинула патрульна.

Нагадаємо, убивство молодшої лейтенантки сталося під вечір 3 жовтня, коли вона з колегою приїхали перевіряти повідомлення про розпусні дії біля 20-го ліцею (колишня 27-ма школа) у Чернівцях. За парканом біля школи розташована незавершена й кілька десятиліть закинута будівля басейну. За словами місцевих жителів, уже кілька поколінь школярів періодично бачать там чоловіків, що оголюють перед ними свої статеві органи. Туди неодноразово вже приїздила міліція й поліція. Зазвичай ексгібіціоністи просто втікають, коли натикаються на спротив, а тим більше — коли до них викликають правоохоронців. І досить незвично, щоб вони ходили озброєні. Можливо, через це патруль не був готовий до того, що йому вчинять збройний опір.

Київський журналіст Захар Подкідишев, у недавньому минулому чернівчанин, з посиланням на свої джерела повідомляє у Facebook: «Зі слів пораненого поліцейського, вони почули голос в одному із приміщень. Зайшли, „і пройшовши деяку відстань, поліцейський в одному з приміщень помітив фігуру правопорушника, одягненого в зелену футболку, чорні шорти і кросівки. Через те, що правопорушник тремтів, правоохоронець припустив, що той боїться. Приміщення, в якому той був, було невеликого розміру“. Поранений правоохоронець, за його ж словами, не досилаючи патрон у патронник, дістав табельну зброю „і наказав невідомому вийти“. Але „невідомий“ виходити не хотів та відкрив вогонь на ураження. Поліцейський навіть не зміг розглянути зброю, з якої у нього стріляли. І не здійснив жодного пострілу у відповідь, бо так і не зміг дослати патрони у патронник».

До речі, досить дивно, що злочинець був так легко вдягнутий — на цей час у Чернівцях було не спекотно, десь 12−13 градусів тепла, а під вечір і ще прохолодніше.

— Патрульні виїхали на повідомлення про розпусні дії. Вони зайшли за паркан, що огороджує покинуту недобудову, і почали обслідувати приміщення. Саме там і відбулася стрілянина, коли загинула Таїсія Татарин і був поранений Олександр Гуцул. Попри поранення, він зміг викликати підмогу, — розповіла «ФАКТАМ» начальниця відділу комунікації обласного главку поліції Кароліна Маришева. - Зараз стан Гуцула стабільний, він перебуває в реанімації. Він отримав вогнепальні поранення, а також травму від потрапляння кулі в бронежилет.

— Досі не були оприлюднені записи з бодікамів патрульних, які могли б пролити світло на те, що відбувалося в тому басейні, та показати зовнішність злочинця.

— Поки слідство не розголошує, як саме там усе відбувалося, та можу запевнити, що поліцейські діяли згідно з інструкціями та протоколами. Щодо відео з бодікамів, то в межах досудового розслідування ми поки не можемо про нього повідомити.

— Повідомлялося, що за кілька годин у тій будівлі була ще одна стрілянина.

— Коли проходили розшукові заходи, у ЗМІ поширювалися різні фейки, в суспільстві була велика напруга і будь-який звук сприймався неоднозначно — комусь почулися постріли, яких насправді не було.

Та 5 жовтня близько першої години дня у Чернівцях знову пролунали постріли — у багатолюдному місці на проспекті Незалежності поруч із ще одним ліцеєм, дитячою поліклінікою та супермаркетом. Це — всього за пару кварталів від 20-го ліцею.

Рух проспектом був перекритий, його заполонили поліцейські авто, карети «швидкої» та озброєні правоохоронці. Вони переслідували чоловіка, який вибіг з провулка та почав відстрілюватися. Перестрілка була короткою, переслідуваний невдовзі упав підстрелений, його наздогнала службова собака, а кілька спецназівців одразу ж відбили в сторону пістолет і буквально насіли на затриманого, не лишивши йому жодного шансу на подальший спротив.

Затримання підозрюваного. Фото з сайту https://acc.cv.ua/

До речі, хоча рух проспектом і перекрили, та на момент затримання там все ще ходили люди. Крім того, схоже, про цю операцію моментально довідалося пів міста. «Я почув, що маніяк знаходиться біля 8-го ліцею, де навчається моя дитина, і одразу поїхав сюди. Попав фактично під обстріл — куля прострелила машину», — розповідав журналістам, що також прибули на проспект Незалежності за кілька хвилин, чернівчанин Володимир Мунтян. Куля влучила у водійські двері його авто — та на щастя, ніхто не постраждав.

Куля влучила в двері машини чернівчанина Володимира Мунтяна. Фото з сайту https://promin.cv.ua/

Оскільки і керівництво правоохоронних органів, і журналісти вже були на місці, то після того, як пораненого затриманого віднесли до «швидкої», де він і помер під час надання медичної допомоги, а місце події обнесли поліцейською стрічкою та почали фіксувати докази, тут же відбувся й невеликий брифінг.

— Патрульні виїхали на повідомлення про розбещення і не передбачали, що підозрюваний озброєний. Вони діяли згідно з інструкціями, але на жаль трапилося горе, — спростував чутки про те, що поліцейських розстріляли через їх молодість і недосвідченість, Олег Йосипів, начальник Управління патрульної поліції в Чернівецькій області.

— Поранення Татарин було смертельне — одне й відразу. Не буду конкретизувати куди, але жоден бронежилет не врятував би. Патрульний отримав 2 поранення і ще одна куля влучила в бронежилет, — розповів Руслан Дударець, начальник ГУ НПУ в Чернівецькій області, коментуючи чутки про те, що патрульні 3 жовтня були без бронежилетів. (Повідомлялося, що лейтенантку застрелили пострілом у голову, а у Гуцула пошкоджені ключиці й ребра. — Авт.) — Поліція зібрала кулі, гільзи, інші докази, вела слідчо-розшукові та оперативно-розшукові дії. Моніторила камери, розташовані у місті, і сьогодні вийшла до будинку, де проживала особа, яка, на нашу думку, вчинила цей злочин. Згідно з відеозаписами, він весь час перебував у цьому районі, далеко не відходив. Коли на місце прибув спецназ та оперативники — він був біля будинку і намагався втекти. При переслідуванні відкрив вогонь у бік поліцейських, була застосована зброя. Переслідуваний отримав поранення і помер у «швидкій» під час надання йому медичної допомоги.

При ньому є документи, але ми будемо перевіряти, що це за особа, чи дійсно це той, на кого виписані документи, де він перебував раніше тощо. До Чернівців він прибув цього року. Марку пістолета не розголошуємо. Будемо перевіряти по номеру і оперативним облікам його походження, чи причетний він до інших злочинів. (Судячи з фото — пістолет дуже схожий на вітчизняний «Форт-17» чи «Форт-19». А «по гарячому» місцеві жителі, що були поблизу 20-го ліцею 3 жовтня, розказували, що постріли були схожі на автоматні. — Авт.). Перевіряємо загиблого до причетності на інші злочини, зокрема розбещення, встановили й опитуємо дітей і дорослих. У нас є повна доказова база. У деяких дітей на телефонах є саме цей пан у непристойному вигляді.

І хочу вибачитися перед журналістами, але «мовчання» ГУ Нацполіції під час розслідування було в інтересах слідства. У нас були певні дані, з якими ми комбінували. Якби ми не затримали його зараз — ми б тягнули ще до понеділка.

Руслана Дударця підтримав і обласний прокурор Антон Ковальський:

— «Мовчання» — це була узгоджена позиція. Є певні методи розслідування й прийоми роботи, про які говорити було б недоцільно.

Щоправда, щодо сексуальних злочинів підстреленого підозрюваного він не був такий категоричний, але запевнив містян, що небезпека минулася:

— Поки немає інформації про вчинення ним злочинів сексуального характеру. Наразі нами не встановлено жодних потерпілих від його дій дітей. До нас ніхто не звертався. Хочу заспокоїти мешканців Чернівців — усі можуть спокійно ходити до школи, на роботу.

Між тим, прихильники конспірології, коментуючи ці події в соцмережах, сумніваються в тому, що застрелений підозрюваний — саме той, хто вбив поліціянтку. Їх сумніви живить саме те, що відео з камер патрульних не оприлюднене.

Відео поліції Чернівецької області

В заголовку фото з сайту Нацполіції

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