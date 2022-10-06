Що необхідно зробити, щоб захиститися від порчі та пристріту по знаку зодіаку

Іноді люди можуть стикатися з тим, що постійно зазнають невдач у житті, без жодних, здавалося б, передумов до цього.

До того ж вони навіть можуть не здогадуватися, що причиною всього є дії прихильників темних сил, що вдаються до порчі, пристріту та інших згубних дій.

Але добрі новини в тому, що від негативу можна вберегтися, правильно використовуючи дату свого народження, вважають астрологи та екстрасенси.

Вони розробили поради для різних знаків Зодіаку в залежності від їхньої стихії.

Вода

Рак (22 червня — 22 липня)

Захистити Раків від усіх бід та неприємностей можуть близькі люди, тому їм потрібно бути поруч із ними. Енергетика рідних їх оберігатиме і захищатиме від негативного впливу недоброзичливців. Їм потрібно лише своєчасно просити їх про допомогу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони менше за інших схильні до негативного впливу. Якщо хтось захоче їм нашкодити, то на це доведеться витрачати набагато більше часу. Цим людям необхідно скоротити спілкування з тими, хто може завдати шкоди своїми словами.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам слід припинити користуватися чорною магією. Через те, що багато хто не може правильно проводити обряди, вони можуть залучити в своє життя лихо і порчу. Їм необхідно якнайменше бажати зла іншим і позитивно дивитися на будь-яку ситуацію.

Повітря

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Люди, народжені під цим знаком, не зазнають негативного впливу ззовні. Вони непохитні й у житті оптимістами. Ні псування, ні пристріту їх не візьмуть, тому їм важко нашкодити. Але, незважаючи на це, Близнюкам слід менше спілкуватися з недоброзичливцями.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам необхідно перестати довіряти всім підряд і ні з ким не ділитися своїми секретами. Якщо їхню інформацію дізнаються вороги, вони використовують її, щоб нашкодити.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям захиститися допоможе кохана людина та добрі друзі. У їхньому оточенні є багато злих і заздрісних людей. Саме тому слід уникати спілкування із токсичними особами.

Вогонь

Овен (21 березня — 19 квітня)

Щоб Овнів не торкнулися порча і пристріт, їм необхідно проявляти спокій. Вони мають талант наживати собі ворогів. Тож щоб убезпечити себе, їм слід менше провокувати сварки та скандали.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам необхідно користуватися спеціальними талісманами. Наприклад, можна носити срібні прикраси. Вони добре відлякують зло та весь негатив.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці часто зустрічають на своєму шляху людей, які можуть їм нашкодити. Головна їхня проблема полягає в тому, що вони спокійно спілкуються з усіма, нічого не боячись. Потрібно цього позбуватися і оточувати себе лише позитивними людьми.

Земля

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тільці можуть захиститися від порчі та пристріту в домашніх умовах. Якщо вони відчують щось недобре, то їм лише необхідно вирушити додому і побути наодинці із самим собою. Рідні стіни допоможуть їм упоратися з будь-якими неприємностями.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви можуть самі собі наврочити. Стихія Землі може захистити їхню відмінність від дії з боку, але з вбереже від себе. Їм потрібно менше переживати через дрібниці і накручувати себе.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогів зурочити непросто, але все ж таки можна. Щоб захиститися, потрібно менше сперечатися з недоброзичливцями. Не треба нав'язувати свою думку оточуючим, бо це може спричинити ненависть.

Нагадаємо, відомий астролог пообіцяла путіну, що оголошена ним мобілізація нічого не змінить, і назвала дату перемоги України у війні.

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