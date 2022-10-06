40.22 / 41.16 39.07 / 40.31
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Мобілізація нічого не змінить: відомий екстрасенс назвала дату перемоги України у війні

15:19 6 жовтня 2022
Мобілізація в армію рф

Незважаючи на спроби влади рф вдаватися до різних хитрощів для затягування бойових дій — включаючи мобілізацію, анексію і «брязкання» ядерною зброєю — жодна з цих дій не здатна вплинути на кінець війни.

Про це заявила відомий екстрасенс та таролог Людмила Хомутовська в черговому інтерв'ю .

«Мобілізація нічого кардинально не змінила. Єдине, що Україна матиме ще більшу потребу в зброї, щоб переробити це все (ворогів. — Авт.) на фарш. Сказати, що це прийдуть якісь досить серйозні військові… Я не бачу. Ми набрали обертів», — сказала Хомутовська.

При цьому «погану новину» вона бачить у тому, що наші захисники вже сильно втомилися, і потребують періодичного відпочинку та відновлення сил.

У той же час фахівець висловилася з приводу термінів закінчення війни, підтвердивши свій колишній прогноз про те, що повне завершення війни або ж закінчення її активної фази може відбутися в березні 2023 року.

Нагадаємо, раніше колега Людмили Дмитро Уранус розповів, чому «молив» диктатора кремля «потягнути» з підписання договору про анексію нових українських територій.

525

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Грошова удача знайде їх навіть у ліжку: ще 3 знаки зодіаку зможуть несподівано розбагатіти у жовтні

Грошова удача знайде їх навіть у ліжку: ще 3 знаки зодіаку зможуть несподівано розбагатіти у жовтні

Влад Росс

«З'явиться можливість зупинити війну»: відомий астролог назвав вирішальну дату

Скрин відео

З'їли вже половину врожаю моркви, і не набридає: рецепт морквяника «за бабусиним рецептом»

горіхи

«Ні в якому разі не вище 28 градусів»: як правильно сушити горіхи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту