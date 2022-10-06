Мобілізація нічого не змінить: відомий екстрасенс назвала дату перемоги України у війні

Незважаючи на спроби влади рф вдаватися до різних хитрощів для затягування бойових дій — включаючи мобілізацію, анексію і «брязкання» ядерною зброєю — жодна з цих дій не здатна вплинути на кінець війни.

Про це заявила відомий екстрасенс та таролог Людмила Хомутовська в черговому інтерв'ю .

«Мобілізація нічого кардинально не змінила. Єдине, що Україна матиме ще більшу потребу в зброї, щоб переробити це все (ворогів. — Авт.) на фарш. Сказати, що це прийдуть якісь досить серйозні військові… Я не бачу. Ми набрали обертів», — сказала Хомутовська.

При цьому «погану новину» вона бачить у тому, що наші захисники вже сильно втомилися, і потребують періодичного відпочинку та відновлення сил.

У той же час фахівець висловилася з приводу термінів закінчення війни, підтвердивши свій колишній прогноз про те, що повне завершення війни або ж закінчення її активної фази може відбутися в березні 2023 року.

Нагадаємо, раніше колега Людмили Дмитро Уранус розповів, чому «молив» диктатора кремля «потягнути» з підписання договору про анексію нових українських територій.

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