Православні українці відзначають 8 жовтня Покровську батьківську суботу. Це особливий день поминання померлих. Покровська батьківська субота стоїть у церковному календарі перед святом Покрови. Цього дня у храмах служать особливу службу. Віряни традиційно моляться за душі близьких, які померли, насамперед це стосується покійних батьків.

Цього дня кожен християнин віддає молитовний обов'язок перед батьками — молиться за їхні душі після того, як мати та батько відійшли у інший світ. Тим самим люди намагаються клопотати про померлих перед Богом.

У Покровську батьківську суботу прийнято відвідати храм і згадати померлих родичів — побувати на цвинтарі, навести лад на могилах перед настанням зими. У храмах цього дня, а також у п'ятницю ввечері, проходять поминальні літургії та панахиди заради очищення їх від гріхів, вчинених за життя. Якщо до храму потрапити не вдається, можна просто поставити свічку та помолитися перед іконами вдома.

При цьому важливо пам'ятати, що певних правил читання молитов не існує, головним буде віра та щирість — тільки так заповітні слова торкнуться душі померлого. Емоцій та проявів почуттів теж боятися не варто.

Для цього дня існує низка заборон. Так, у цей день не можна:

• Влаштовувати на могилах трапези, поминати померлих спиртними напоями, залишати на цвинтарі їжу та алкоголь — церква не підтримує таких традицій.

• Замовляти панахиду самогубцям.

• Плакати і вдаватися до скорботи, оскільки померлі відійшли в найкращий світ до Бога. У поминальні дні неповагою до покійного вважається гучний плач на цвинтарі. Є повір'я, що покійний захоче пошкодувати плакальника — він вийде з могили і відвідає його.

• Погано відгукуватися про покійних. У батьківський день заведено згадувати лише добрі справи.

• Лаятись, конфліктувати, підвищувати голос і бажати зла оточуючим.

• Займатися тяжкою фізичною працею — краще відкласти складні домашні справи.

Молитви у день Покровської батьківської суботи

Упокій, Господи, душі померлих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена їх), і всіх православних християн, і прости їм усі гріхи вільні та мимовільні, і даруй їм Царство Небесне.

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Господи, почуй наші благання про батьків, що покинули цю землю і вирушили в Царство Твоє, де життя вічне. Лише Ти здатний втішити душі наші скорботні. Прошу, відпусти всі гріхи того, хто пішов, і подаруй йому життя в радості та щастя на Небесах. Плачу я і молюся за душу раба Божого (ім'я) з вірою та надією на втіху. Не залиши мене одного в смутку скорботної, допоможи пережити втрату. Відпусти йому всі гріхи, дозволь душі упокоїтися і знайти життя вічне. Помолюся ж я за нього і прославлю твоє ім'я, Господь наш! Бо ти наш Отець, і тільки ти знаєш, коли проб'є останню годину нашу на землі, щоб забрати після душі наші в Царство Небесне. Та здобудемо ми вічність поряд з тобою. На віки вічні. Амінь.

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«Господь Бог наш, згадаємо ж пішов з життя раба земного (ім'я), що передав душу свою на Небеса. Прошу, пробач його за всі грішні діяння, що чинив він, бо каємося ми і за душу його в молитвах просимо Тебе, Боже, о милости Твоєї, подаруй йому визволення від страждань і мук, даруй йому життя найкраще, не відпускай його від себе, нехай душа його навік буде поряд з Тобою, нехай осяє його душа світлом небесним, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. На віки століть. Амінь».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно православні українці відзначали Воздвиження Чесного та Животворчого Хреста Господнього.

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