У Берліні другу добу гасять масштабну пожежу: шокуюче відео

У п'ятницю, 5 серпня, у західній частині Берліна в районі лісу Груневальд тривало гасіння великої пожежі, яка виникла напередодні на складі з боєприпасами та піротехнікою. Переважно пожежу вдалося загасити, але зберігається загроза нових вибухів. Тому вогнище пожежі залишається в оточенні.

Представник пожежної служби Томас Кірштайн в ефірі телерадіокомпанії RBB розповів, що загальна площа пожежі становила близько 42 гектарів. У Грюнвальд довелося стягувати спеціальну техніку з усієї Німеччини. Вона прибула зранку 5 серпня. Використовувалися три дистанційно керовані робота та бронетехніка Бундесверу.

Склад, на якому стався вибух, було обладнано ще у 1950 році. На ньому зберігалося 25 тонн боєприпасів часів Другої світової війни та піротехніка, яку поліція конфіскувала у населення. Двічі на рік поліція проводила керовані вибухи на розташованому поруч полігоні. Однак поки що не можна стверджувати, що саме один із таких вибухів призвів до масштабної пожежі.

Через безліч вибухів і уламків, що розлітаються навколо, протягом кількох годин ніхто не приступав до гасіння. Спочатку пожежники оточили район радіусом тисячу метрів.

Ситуація ускладнювалася ще й тим, що найближчі житлові будинки знаходяться лише за два кілометри від місця пожежі. Людей довелося евакуювати.

Швидкому поширенню вогню сприяла спекотна та посушлива погода.

У зв'язку з пожежею в Берліні розгорілася дискусія про те, наскільки підходить місце розташування такого великого складу боєприпасів. Ліс Грюнвальд популярний серед берлінців. Тут люблять відпочивати багато мешканців столиці Німеччини. Тепер люди вимагають, щоб склад та полігон перенесли в інше місце. Однак поліція стверджує, що транспортування старих боєприпасів є вкрай небезпечним.

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