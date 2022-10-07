Стінки в будці повинні бути подвійними: як обрати «дім» для чотирилапого улюбленця

Для тварин дуже важливо мати своє житло, там має бути комфортно, тепло і затишно. Як вибрати будку для собак, які живуть у дворі, з урахуванням холодної пори року, розповіла ветеринар Діана Василькова.

«Вибір місця розташування будки важливий, бо там не має бути протягів, — пояснює фахівчиня. - Якщо поставити будку в невідповідне місце, це може спричинити проблеми зі здоров'ям або постійне занепокоєння і неприйняття будки через те, що собака не може контролювати свою територію. Матеріал для будки — це дерево, в ідеалі хвойні породи, оскільки вони створюють свій унікальний мікроклімат. Собака повинна вільно заходити в неї й виходити, прохід до будки повинен закриватися щільною тканиною, це буде захищати від потрапляння дощу і снігу.

А ще будка повинна бути досить просторою для того, щоб собака могла розвернутися в ній і прийняти зручну позу, щоб лежати. Стінки в будці повинні бути подвійними, товстими і в просторі повинні бути теплоізоляційні матеріали, наприклад скловата".

В особливо холодну пору року було б добре провести собаці термогрілку, це для тих порід собак, які не мають довгу шерсть і густе підшерстя.

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