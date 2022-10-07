40.15 / 41.14 38.90 / 40.12
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Стінки в будці повинні бути подвійними: як обрати «дім» для чотирилапого улюбленця

22:29 7 жовтня 2022
будка для собаки

Для тварин дуже важливо мати своє житло, там має бути комфортно, тепло і затишно. Як вибрати будку для собак, які живуть у дворі, з урахуванням холодної пори року, розповіла ветеринар Діана Василькова.

«Вибір місця розташування будки важливий, бо там не має бути протягів, — пояснює фахівчиня. - Якщо поставити будку в невідповідне місце, це може спричинити проблеми зі здоров'ям або постійне занепокоєння і неприйняття будки через те, що собака не може контролювати свою територію. Матеріал для будки — це дерево, в ідеалі хвойні породи, оскільки вони створюють свій унікальний мікроклімат. Собака повинна вільно заходити в неї й виходити, прохід до будки повинен закриватися щільною тканиною, це буде захищати від потрапляння дощу і снігу.

А ще будка повинна бути досить просторою для того, щоб собака могла розвернутися в ній і прийняти зручну позу, щоб лежати. Стінки в будці повинні бути подвійними, товстими і в просторі повинні бути теплоізоляційні матеріали, наприклад скловата".

В особливо холодну пору року було б добре провести собаці термогрілку, це для тих порід собак, які не мають довгу шерсть і густе підшерстя.

Раніше ветеринар пояснив, чи потрібно давати йод тваринам для профілактики радіоактивного ураження та як допомогти тварині, яка довго знаходилася в закритому будинку.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобілізація в армію рф

Мобілізація нічого не змінить: відомий екстрасенс назвала дату перемоги України у війні

Добкін у ЗСУ

Добкін на фронті: де, як та на чиєму боці воює колишній поціновувач усього російського

Влад Росс

«З'явиться можливість зупинити війну»: відомий астролог назвав вирішальну дату

Катерина Усик

Дружина Усика «привітала» путіна з днем народження, натякнувши на близьку смерть кремлівського фюрера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту