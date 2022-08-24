Чи потрібно давати йод тваринам для профілактики: ветеринар дав неочікувану відповідь

Враховуючи події останніх днів на Запорізькій АЕС, тема профілактики радіоактивного ураження як у людей, так і у тварин дуже актуальна. Чи потрібно давати йод тваринам, розповів ветеринарний дерматолог Едуард Котляров:⠀

«Ефективність використання калію йодиду або інших препаратів на основі йоду для профілактики раку щитоподібної залози у тварин не доведено. Дослідження з цього приводу на тваринах не проводилися і усі дозування умовні і взяті з гуманної медицини. Препарати йоду ефективніше профілактують рак щитоподібної залози у молодих ростучих організмів. Це пов’язано зі згубним впливом радіації саме на клітини, що активно діляться. Після вибуху на Чорнобильській АЕС у цьому регіоні не було зафіксовано збільшення випадків раку у тварин. Лише зросла кількості випадків раку щитоподібної залози у людей, що на той час були підлітками».

Наостанок ветеринар навів дози, якими користуватися рекомендовано лише у разі підтвердженої ядерної катастрофи і лише одноразово:

«Калію йодид таблетки 250 мг: кішки та собаки до 10 кг — 1/5 таб. (50 мг), собаки 10−30 кг — 1/3 таб. (близько 85 мг), собаки понад 30 кг — ½ таб. (125 мг). Розчин йоду 5%, люголя 5%: кішки та собаки до 10 кг — 20 крапель (1 мл), собаки 10−30 кг — 34 краплі (1,7 мл), собаки понад 30 кг — 40 крапель (2 мл). Перед застосування треба зважити усі за і проти і пам’ятати, що точно невідомо, який ефект у результаті буде отримано».

Що ж до побічних реакцій на йод — то це сльозотеча, блювота, діарея, відсутність апетиту, виділення з носа, кардіоміопатія, посмикування м’язів, лупа, підвищення температури, кашель.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як рятувати домашнього улюбленця, який отримав поранення через війну, та як самотужки викликати блювання у собаки при отруєнні.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram