Оприскує рослини, слідкує за дозріванням і сам збирає урожай: у Львові створили унікального робота для аграріїв

У Львівській політехніці, що увійшла до рейтингу кращих університетів світу, викладачі разом зі студентами розробили мобільного робота, який стане чудовими помічником для українських аграріїв. Ці машини допоможуть не лише зібрати та перевезти урожай, а й оприскати рослини, моніторити їхнє дозрівання. Свої моделі розробники вже випробовують на полігонах, аби мати наближені умови для експлуатації. Втім, зізнаються, ще є варіанти як робота вдосконалити.

— У світі передовими із виробництва роботів є США, Китай, росія, Ізраїль та Іран. У нашому випадку — це більш аматорський рівень, але маємо чим пишатись, — розповів «ФАКТАМ» Роман Зінько, професор кафедри проєктування машин і автомобільного інжинірингу Інституту інженерної механіки та транспорту Львівської політехніки. - Спочатку я займався роботами як однією із тем задля дисертацій, а коли у 2014 році почалась війна, відправляв їх на схід. У разі наступу вони могли замінити бійців, щоб провести певну розвідку та мінімізувати втрати живої сили. Але через брак фінансування і те, що наразі бійцям більше користі приносять квадрокоптери, цей напрям відійшов на другий план. Натомість зараз ми активно розробляємо мобільні роботи, призначені для сільськогосподарських завдань, вони допоможуть фермерам вирощувати рослини та збирати врожай.

— Як ви створювали робота, з чого він складається і яка його приблизна собівартість?

— Завданням нашої Лабораторії мобільної робототехніки є розробка методик та алгоритмів виготовлення роботів та впровадження їх у виробництво. Для цього залучаємо комп’ютерні середовища проєктування машин, проводимо математичне моделювання їх функціонування, перевірку міцності деталей і вузлів. Далі створюємо зменшену у масштабі модель мобільного робота за допомогою 3D-принтерів і випробовуємо ці експериментальні зразки на нашому мініполігоні. Там ми відпрацьовуємо певні елементи, перевіряємо експлуатаційні характеристики. У створенні машини брала участь команда з викладачів та студентів. Це Олексій Кутраков, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДЦ «Кристал», студенти Дмитро Роман, Марта Зінько, Люба Черкун.

Базова механічна частина мобільного робота — це шасі або рама із гусеничним чи колісним рушієм, який приводиться в дію за допомогою електромеханічної трансмісії від акумуляторної батареї або ж гібридного приводу (двигун внутрішнього згорання з електрогенератором). Тобто машина може їздити як на акумуляторі (близько шести годин без зарядки), так і на пальному.

Робот може їздити як на акумуляторі (близько шести годин без зарядки), так і на пальному

Крім того, необхідні відео- та радіоканали керування, блок штучного інтелекту і технологічне обладнання: маніпулятор, причіп, опилювальний пульверизатор. Наприклад, оператор сидить на місці, а машина їздить на полі. Відстань дії таких машин — від 300 метрів до кілометра.

Зараз працюємо над наступним етапом — блоками штучного інтелекту, але тут уже кожну машину доведеться прив’язувати до певного технологічного процесу, який вона виконуватиме. Як приклад — люди збирають помідори у ящики, а робот забирає їх та везе до трактора.

Базові запчастини — українські, наприклад, акумулятори чудової якості виготовляють в нас на Львівщині. Щодо комплектуючих деталей, то закуповуємо їх в Європі та США. Крім того, є ручна робота. Зараз шукаємо підприємство, яке могло б зварити раму, нарізати конструкції, виточити балки. Обсяг таких робіт в загальному — 40%.

Щодо собівартості, то якщо мова йде про маленьку машину розміром зі середньостатистичний легковик, це коштує від 7 до 12 тисяч доларів, й тут левова частка витрат припадає саме на програмування контролерів і блок штучного інтелекту. Зрозуміло, що більші роботи коштуватимуть дорожче. Все залежить від розмірів та функцій.

— Для кого ваші роботи точно стануть у пригоді?

— Річ у тім, що чимало технологічних циклів у сільському господарстві, до яких залучені люди, дуже рутинні, тому якість роботи не завжди висока. Крім того, поки у нас була дешева робоча сила, такі машини були дорогі навіть для агропромислових фірм, не кажучи про фермерів. Але наразі через війну ситуація змінюється. Чимало людей на фронті, багато виїхали, тобто робітників бракує. Тому наші роботи стають актуальними й для аграрних компаній і для фермерів з великими господарствами. Тим паче ефективність роботи мобільних роботів вища, працюють вони швидше та більш якісно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про батька й сина з Рівненщини, Олександра та Володимира Войтовичів, які власноруч зібрали гелікоптер.

Фото Львівської політехники

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