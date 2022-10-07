Дерев'яні автомати та навчальні гранати: Дмитро Комаров показав, із чим рашисти відправили мобілізованих на війну

Відомий телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров, який зробив подарунок для наших захисників до Дня Незалежності, показав, із чим воюють росіяни проти свободи українців.

«Коротше, „друга“ армія світу. На позиціях рф — телефон ТА-57 року випуску, озвученого в назві. Навчальні 30-мм патрони у великій кількості. Навчальні дерев'яні (!!!) Калаші, учбові гранати. І багато іншого навчального. Очевидно: „вІйни“ приїхали на війну вчитися, не маючи навіть елементарних навичок. Навчалися просто в полях. Вчилися погано. Було відраховано. Очікується новий набір мобілізованих військових учнів», — написав він.

Шанувальники телеведучого активно коментують його пост.

Як писали «ФАКТИ», раніше Комаров побував у деокупованих містах Харківської області Балаклії та Куп'янську. Все побачене Дмитро знімав на камеру та ділився враженнями у соціальній мережі. Комаров розмовляв з місцевими жителями, які опинилися в окупації, показував результати обстрілів і снаряди, що не розірвалися.

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