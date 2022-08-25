Дмитро Комаров зізнався, на що витратив гроші від продажу свого унікального авто

Відомий телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров, який продав на аукціоні свій автомобіль за мільйон гривень, зізнався, на що витратив вручені кошти. Він зробив подарунок для наших захисників до Дня незалежності. Комаров передав для ЗСУ 20 машин — це джипи, пікапи та мікроавтобуси.

«Вчора спеціально до Дня Незалежності ми доставили з Латвії партію машин для ЗСУ — понад 20 пікапів, джипи, мікроавтобус. Я переживав, коли вся ця партія вже стояла в Європі і „підтискали терміни“. Здавалося, що встигнути неможливо. Але допомогла єдність — на перше прохання знайшлися волонтери, які допомогли організувати найскладнішу логістику та за кілька днів доставити всю колону. Купівля цих машин теж приклад єдності. Я продав своє авто на аукціоні за мільйон гривень та збирався купувати пікапи. Розповів про це своєму куму Сергію, і він відразу ж сказав, що хоче додати гроші і також бере участь. Йому не потрібна реклама — він непублічний бізнесмен, який просто хоче допомагати. Ми скинулися, але як купити машини? На допомогу прийшли українці з Латвії, @valeriy_oleniychuk та @vitalii.oleniichuk, які з 2014 року возять машини на фронт. За 1,5 місяця вони намотали по Європі тисячі кілометрів, особисто обирали та діагностували кожну машину, везли на СТО, упорядковували, фарбували. Вчора, коли ми зібралися у Нетішині зустріти колону, мене переповнювала гордість за українців. Неймовірний ступінь доброти та здатність організувати взаємодопомогу, безкорисливо та щиро», — розповів Дмитро в Інстаграм.

Комаров захоплюється єдністю та згуртованістю українців, волею до перемоги та свободою. Це те, що допомагає нам вистояти у складній боротьбі із російськими загарбниками.

«Ти вільний, коли незалежний і незалежний, коли вільний. Тільки незалежна людина може дозволити собі не брехати, не підлаштовуватися під обставини, а бути самою собою. Лише незалежні люди завжди перемагають. Пишаюся, що я українець. Пишаюсь, що живу в Україні. Ми, українці — були, є і будемо вільними та незалежними. І у цьому наша сила», — додав Комаров.

Нагадаємо, під час війни багато артистів, телеведучих, людей різних професій і навіть діти стали волонтерами. Роблять усе можливе, щоб наблизити перемогу.

Сергій Притула зібрав кошти на три «Байрактари», які зрештою передали Україні безкоштовно. А на зібрані кошти вдалось купити супутник.

Десятирічна киянка Валерія Єжова грою у шашки заробила 21 тисячу гривень та передала гроші до Фонду Сергія Притули.

Фото instagram.com/komarovmir

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