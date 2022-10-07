Україна продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Український безпілотник знищив на території рф два бомбардувальника. Про це повідомив шеф-редактор «Оглядача» Орест Сохар.

«Знаменне уточнення до „бавовни“ на аеродромі „Шайковка“: подробиці „привіту“ від ЗСУ. Патріотичний дрон не лише долетів до військового аеродрому в Калузькій області, але й виконав своє завдання: знищено два російських ТУ 22 М³. Це дуже важлива новина, бо: „Шайковка“ — це не прифронтова авіабаза, а знаходиться на віддалі в понад 350 км від кордонів України; до Москви від Калуги менше 300 км льоту; російська система ППО дірява і просто прозівала патріотичний літальний апарат. Мої друзі у ЗСУ особливо акцентували на цьому: росіяни сліпі, коли йдеться про нові види озброєнь; цікаво, що в перших повідомленнях орків йшлося про те, що дрон був „місцевий“ і кордон не перепитав: де-генералам було соромно зізнатися перед Москвою, що вони „руко-дупі“. мої джерела підтвердили, що ці знищені літаки з білоруської території обстрілювали українські міста. Поки рашисти влаштували масовий вилов чоловічого поголівʼя, ЗСУ їм розказують про нові технології війни», — йдеться в повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», з аеродрому «Шайковка» злетіли бомбардувальники Ту-22М3, які 27 червня здійснили ракетний обстріл торгового центру у Кременчуці Полтавської області.

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