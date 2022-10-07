'Просто не вкладається в голові': нардеп про Нобелівську премію миру представникам нації, яка веде війну і здійснює геноцид

«Рік тому Нобелівську премію миру отримав росіянин — головред Новой газєти Муратов.

Цьогоріч росіяни знову серед нагороджених.

Щось мені здається, що світу час задуматися:

-чому „країна суцільних миротворців“ за версією авторів премії, розв’язала агресивну війну, вбила сотні тисяч українців та погрожує світу ядерною зброєю?

Може вже час відкрити очі, чи вони відкриваються лише під прямими ракетними обстрілами…

Ні, це не війна суто путіна. Цю війну ведуть проти цивілізованого світу мільйони росіян, виховані „високой русской культурой“, читачі в тому числі і Новой газєти…

Світу варто було б говорити про важливість покаяння росіян і процедуру денацифікації російської нації, а не займатись виділом „хароших русскіх“ з загальнонаціональної російської маси путінських путіноідів-вбивць.

Як це взагалі поміщається в голові: премія миру представникам нації, яка веде війну і здійснює геноцид?!

Просто не вкладається в голові…», — написала вона у Facebook.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram