Потужна пожежа у Керчі: горить Кримський міст (фото, відео)

На Кримському мосту вранці 8 жовтня спалахнула сильна пожежа після вибуху. У небо здіймається величезний стовп чорного диму, повідомляє InformNapalm.



Інформація про спалах почала надходити близько 06:40 години. Незабаром у мережі з'явилися фото та відео, що підтверджують, що горить сам міст.

Так званий радник голови Криму Крючков заявив, що там горить цистерна із паливом. У дорожньому управлінні «Тамань» повідомили, що рух мостом припинено, передає “Суспільне”.

За словами очевидців, пошкоджено автомобільну частину мосту. Один проліт опустився просто в море. Цистерна їхала у хвості вантажного поїзда. На кадрах видно, що палає весь склад.

Обрушилося два прольоти. Залізнична гілка також серйозно пошкоджена.

Вогонь продовжує вирувати, рух мостом зупинено, людей не пускають.

Рух Кримським мостом повністю закритий, готується запуск поромної переправи через протоку, заявила «влада Криму».

Раніше офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін говорив, що переломом у цій війні може стати або визволення Херсона, або знищення Кримського мосту.



А відомий астролог Влад Росс з впевненістю стверджував, що Херсон ЗСУ візьмуть у кільце, росіяни там точно потрапляють в оточення. Водночас буде зруйновано і Кримський міст.

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