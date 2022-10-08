40.08 / 41.17 38.85 / 40.19
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Потужна пожежа у Керчі: горить Кримський міст (фото, відео)

8:10 8 жовтня 2022
міст

На Кримському мосту вранці 8 жовтня спалахнула сильна пожежа після вибуху. У небо здіймається величезний стовп чорного диму, повідомляє InformNapalm.


Інформація про спалах почала надходити близько 06:40 години. Незабаром у мережі з'явилися фото та відео, що підтверджують, що горить сам міст.

Так званий радник голови Криму Крючков заявив, що там горить цистерна із паливом. У дорожньому управлінні «Тамань» повідомили, що рух мостом припинено, передає “Суспільне”.



За словами очевидців, пошкоджено автомобільну частину мосту. Один проліт опустився просто в море. Цистерна їхала у хвості вантажного поїзда. На кадрах видно, що палає весь склад.

Обрушилося два прольоти. Залізнична гілка також серйозно пошкоджена.

Вогонь продовжує вирувати, рух мостом зупинено, людей не пускають.

Рух Кримським мостом повністю закритий, готується запуск поромної переправи через протоку, заявила «влада Криму».

Раніше офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін говорив, що переломом у цій війні може стати або визволення Херсона, або знищення Кримського мосту.

А відомий астролог Влад Росс з впевненістю стверджував, що Херсон ЗСУ візьмуть у кільце, росіяни там точно потрапляють в оточення. Водночас буде зруйновано і Кримський міст.

4317

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобілізація в армію рф

Мобілізація нічого не змінить: відомий екстрасенс назвала дату перемоги України у війні

міст

Потужна пожежа у Керчі: горить Кримський міст (фото, відео)

Катерина Усик

Дружина Усика «привітала» путіна з днем народження, натякнувши на близьку смерть кремлівського фюрера

Таємне стало очевидним: в Україні обмежили виїзд за кордон ще однієї категорії чоловіків

Таємне стало очевидним: в Україні обмежили виїзд за кордон ще однієї категорії чоловіків

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту