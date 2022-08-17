Ізраїльський офіцер розповів, що може стати переломним моментом у війні

Операції, що проводяться українськими спецпризначенцями на півдні, впливають на ситуацію на фронті, але переломним моментом цієї війни стане деокупація Херсона або знищення Кримського мосту.



Про це в етері телеканалу «Еспресо» заявив офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін.



«Переломом у війні росії проти України будуть кардинальні події. Наприклад, повне звільнення Херсона. Знищення Кримського мосту також стане переломним моментом. Однак ці фактори будуть частиною великого процесу», — зазначив експерт.



Він додав, що руйнація логістики росіян також впливає на бойові дії.



«Війна — це процес і не можна говорити, що якісь речі відбуваються моментально. Так, знищення логістики зменшує темпи постачання необхідних для функціонування російського війська ресурсів. Однак це лише елемент процесу», — підсумував Левін.



Нагадаємо, раніше в ГУР заявили, що найближчим часом на всьому фронті розгортатимуться гострі події.



«ФАКТИ» розповідали про вдалі операції українських спецпризначенців в окупованому Криму.



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