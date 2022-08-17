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Україна

Ізраїльський офіцер розповів, що може стати переломним моментом у війні

19:11 17 серпня 2022
міст

Операції, що проводяться українськими спецпризначенцями на півдні, впливають на ситуацію на фронті, але переломним моментом цієї війни стане деокупація Херсона або знищення Кримського мосту.

Про це в етері телеканалу «Еспресо» заявив офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін.

«Переломом у війні росії проти України будуть кардинальні події. Наприклад, повне звільнення Херсона. Знищення Кримського мосту також стане переломним моментом. Однак ці фактори будуть частиною великого процесу», — зазначив експерт.

Він додав, що руйнація логістики росіян також впливає на бойові дії.

«Війна — це процес і не можна говорити, що якісь речі відбуваються моментально. Так, знищення логістики зменшує темпи постачання необхідних для функціонування російського війська ресурсів. Однак це лише елемент процесу», — підсумував Левін.

Нагадаємо, раніше в ГУР заявили, що найближчим часом на всьому фронті розгортатимуться гострі події.

«ФАКТИ» розповідали про вдалі операції українських спецпризначенців в окупованому Криму.

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